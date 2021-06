Οικονομία

Άρση μέτρων: ανοίγουν παιδότοποι και λούνα παρκ - τι αλλάζει στο λιανεμπόριο

Οι εισηγήσεις των λοιμοξιολόγων. Ανακοινώσεις το απόγευμα, σε έκτακτη ενημέρωση των Χαρδαλιά, Παπαευαγγέλου, Μαγιορκίνη.

Προς νέα χαλάρωση οδεύουν τα μέτρα της κυβέρνησης για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι λοιμωξιολόγοι εισηγήθηκαν χαλάρωση των μέτρων στο λιανεμπόριο, δεδομένων και των στοιχείων που δείχνουν βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης στη χώρας μας.

Έτσι, απο τις 19 Ιουνίου αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των πελατών μέσα στα καταστήματα, καθώς θα προβλέπεται ένα άτομο ανά 16 τ.μ., έναντι ενός ατομου ανά 25 τ.μ. που ισχύει σήμερα.

Οι ειδικοί εισηγήθηκαν επίσης από τις 19 Ιουνίου το άνοιγμα των παιδότοπων που λειτουργούν σε υπαίθριους χώρους, των λούνα παρκ, των θεραπευτικών λουτρών και κέντρων μασάζ.

Ακόμη, άναψαν "πράσινο φως" για το άνοιγμα των κλειστών κινηματογράφων, από την 1η Ιουλίου με 50% πληρότητα και την είσοδο να επιτρέπεται μόνο σε εμβολιασμένους ή σε θεατές που έχουν κάνει self test.

Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται σήμερα, στην έκτακτη ενημέρωση που θα γίνει στις 18:00, από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά, την Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου και τον Επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη.

Στην ενημέρωση θα μετέχει και ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, προκειμένου να απαντά σε ερωτήματα που αφορούν στο σύστημα Υγείας.

