Κόσμος

Γερμανία: δύο νεκροί απο πυροβολισμούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η Αστυνομία για το περιστατικό. Στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων της Αστυνομίας αναπτύχθηκαν στην περιοχή.

Ένας άνδρας και μία γυναίκα σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυρά στο κέντρο της γερμανικής πόλης Έσπελκαμπ στην Γερμανία.

Ο δράστης διαφεύγει τη σύλληψη, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι οι αρχικές έρευνες δεν δείχνουν ότι πρόκειται για τρομοκρατία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το ένα θύμα σκοτώθηκε μέσα σε σπίτι και το άλλο ακριβώς έξω από αυτό.

«Όπως έχουν τα πράγματα, φαίνεται ότι πρόκειται για έγκλημα παρά για τρομοκρατία», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η εφημερίδα Bild ανέφερε νωρίτερα πως η αστυνομία είπε ότι το περιστατικό φάνηκε να αφορά κάποιον που ήταν «σε κατάσταση αμόκ».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, στο σημείο βρίσκονται μέλη των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας.

++ EIL +++ Ein Toter bei Schie?erei in der Innenstadt von #Espelkamp (NRW). Die Polizei geht von einer Amok-Lage aus. Das SEK ist vor Ort. https://t.co/cdqijbzPda — BILD (@BILD) June 17, 2021

Το Έσπελκαμπ, μια πόλη περίπου 20.000 κατοίκων, βρίσκεται στο δυτικό κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία - Πτώση τελεφερίκ: βίντεο από το δυστύχημα

Θεσσαλονίκη: τα παιδιά στην ζητιανιά και εκείνοι σε ταβέρνες και ταξίδια!

Ιεράπετρα - Missing Alert για την 29χρονη (εικόνες)