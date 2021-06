Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: Άμεσος εμβολιασμός για τους άνω των 50

Τα νησιά με αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο. Οι περιοχές με τους λιγότερους εμβολιασμούς

"Η βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας συνεχίζεται αλλά υπάρχουν περιοχές όπου καταγράφονται περισσότερα κρούσματα στις νέες ηλικίες", υπογράμμισε η Βάνα Παπαευαγγέλου.

Όπως εξήγησε η καθηγήτρια Λοιμωξιολογίας στο Ρέθυμνο, στη Σύρο και στη Σαντορίνη, καταγράφονται περισσότερα κρούσματα στους νέους, Υπογράμμισε πως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις τουριστικές περιοχές με την μεγαλύτερη κινητικότητα, να μην υπάρξει διασπορά ανάμεσα στους νέους που είναι πιο "ευάλωτοι".

Ένα στα τρία κρούσματα την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν με self testing. Όπως είπε η κ. Παπαευαγγέλου χρειάζεται εντατικοποίηση των διαγνωστικών ελέγχων στις τουριστικές περιοχές και στους εργαζόμενους στον τουρισμό, κάτι που προτείνει η επιτροπή.

"Το σύστημα υγείας αρχίζει και αποσυμφορείται. Η καλή εικόνα, οφείλεται στην πορεία των εμβολιασμών αλλά και στον καλό καιρό", συμπλήρωσε και έκανε έκκληση για έμεσο εμβολιασμό στους ανω των 50..

Κάτω από το 30% στην εμβολιαστική κάλυψη βρίσκονται Φλώρινα, Ροδόπη, Σέρρες, Ευρυτανία.

"Ένας στους εφτά ασθενείς που νόσησαν από κορονοϊό εμφανίζουν συμπτώματα που επιμένουν για τρεις με έξι μήνες, όπως κεφαλαλγία. Ο ΠΟΥ συστήνει περισσότερη έρευνα στο πεδίο αυτό. Στόχος είναι να αποφύγουμε να αρρωστήσουμε", κατέληξη η Βάνα Παπαευαγγέλου.

