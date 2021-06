Life

Γλυκά Νερά - Καρολάιν: οργή και “βροχή” από μηνύματα στο Instagram του πιλότου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταιγισμός μηνυμάτων στον προσωπικό λογαριασμό του συζύγου – δολοφόνου στο Instagram.

Σοκ και οργή προκάλεσε στο πανελλήνιο η τροπή της υπόθεσης δολοφονίας της 20χρονης Καρολάιν, στις 11 Μαΐου, δίπλα στο μωρό της, ενώ ήταν μέσα στο σπίτι της, στα Γλυκά Νερά.

Τα social media πλημμύρισαν σχόλια για την κυνική ομολογία του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, ο οποίος υποστηρίζει πλέον ότι σκότωσε την Καρολάιν μετά από μεταξύ τους καβγά.

Η ομολογία του όμως προκάλεσε και "βροχή" από σχόλια στον προσωπικό λογαριασμό του πιλότου στο Instagram, με περισσότερα από 20.000 μηνύματα μέσα σε 12 ώρες!

Πολλοί ήταν εκείνοι που θέλησαν να γράψουν το δικό τους "κατηγορώ" στην ανάρτηση που είχε κάνει ο πιλότος μετά την κηδεία της Καρολάιν. Άλλοι με ύβρεις και άλλοι με ευχές για την καταδίκη του, θέλησαν να πάρουν μέρος σε αυτήν την τραγωδία.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που κάνουν αναφορά στην αγκαλιά που έδωσε στην πεθερά του λίγο πριν μεταφερθεί με ελικόπτερο από την Αλόννησο στη ΓΑΔΑ, αλλά και εκείνοι που θυμήθηκαν τα λόγια του στον επικήδειο.

Οικιακή βοηθός κατήγγειλε 91χρονο για απόπειρα βιασμού!