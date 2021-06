Αθλητικά

Copa America: Η Βραζιλία “διέλυσε” το Περού

Η πρώτη Βραζιλία έδειξε τα «δόντια» της στο αδύναμο Περού, για το οποίο δεν έδειξε λίγο…οίκτο.

Η Βραζιλία συνεχίζει να εντυπωσιάζει και να προκαλεί… δέος με τις εμφανίσεις της. Η «σελεσάο» επικράτησε με το εμφατικό 4-0 του Περού για την 2η αγωνιστική του Κόπα Αμέρικα.

Ο Άλεξ Σάντρο άνοιξε το σκορ στο 12’ κι έβαλε από νωρίς την ομάδα του σε ρόλο οδηγού. Στο 68’ ο Νεϊμάρ έκανε το 2-0. Στο 89’ ο Έβερτον Ριμπέιρο ανέβασε κι άλλο τον δείκτη του σκορ, ενώ στο 93’ ο Ριτσάρλισον διαμόρφωσε το τελικό 4-0.

Η Βραζιλία είναι μόνη πρώτη με έξι βαθμούς, ενώ το Περού βρίσκεται στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό.

Η «σελεσάο» για 9 παιχνίδια είναι αήττητη, ενώ ο Νεϊμάρ σκόραρε για 4ο διαδοχικό ματς φτάνοντας τα 68 γκολ. Ο σούπερ σταρ της Παρί «κυνηγάει» τον Πελέ που έχει σημειώσει 77 γκολ.

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας Κολομβία και Βενεζουέλα έμειναν στο 0-0.

