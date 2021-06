Πολιτική

Κορονοϊός - Μητσοτάκης από Ιωάννινα: 7,2 εκατομμύρια εμβολιασμοί στην Ελλάδα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε επίσης τη σημασία του εμβολιασμού ηλικιωμένων πολιτών που έχουν επιλέξει να μην εμβολιαστούν ακόμα.

Το νέο ΜΕΓΑ Εμβολιαστικό Κέντρο στα Ιωάννινα ήταν ο πρώτος σταθμός του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της σημερινής περιοδείας του στην Ήπειρο, το πρόγραμμα της οποίας τροποποιήθηκε λόγω της πρωινής ομίχλης στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, που προκάλεσε καθυστέρηση στην αναχώρηση από την Αθήνα.

«Το σημαντικό από δω και στο εξής είναι να πείσουμε όλους τους συμπολίτες μας, καθώς η πλατφόρμα πια έχει ανοίξει για όλες τις ηλικίες, να σπεύσουν και να εμβολιαστούν. Ειδικά η νεολαία μας, η οποία πια έχει τη δυνατότητα να εμβολιαστεί. Πρέπει να το κάνει και είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθεί σε αυτήν την πρόκληση, προκειμένου να μπορέσουν και οι νέοι μας να ανακτήσουν πλήρως την ελευθερία τους, να κάνουν ένα ξέγνοιαστο και χαλαρό καλοκαίρι. Και είμαι σίγουρος ότι θα δούμε ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή στην πλατφόρμα του εμβολιασμού», δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά την περιήγησή του στους χώρους του Κέντρου.

«Γίνεται μία μεγάλη κουβέντα και μία μεγάλη συζήτηση για διευκολύνσεις και κίνητρα. Πιστεύω ότι αν απλά σκεφτούμε λίγο λογικά και αντιληφθούμε πόσο τεράστια επιτυχία ήταν το γεγονός ότι καταφέραμε και έχουμε πολλά ασφαλή εμβόλια διαθέσιμα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα τα οποία μας επιτρέπουν να αφήσουμε πίσω μας τους περιορισμούς που τόσο μας ταλαιπώρησαν, νομίζω ότι όλοι θα αντιληφθούμε ότι πρέπει να κάνουμε το σωστό, το σωστό για τους εαυτούς μας, το σωστό για τις οικογένειές μας, ειδικά για τη νεολαία η οποία θα θελήσει και το καλοκαίρι να ξανακάνει όλα αυτά τα οποία δεν μπόρεσε να κάνει τόσο καιρό, να βγει, να διασκεδάσει, να περάσει έτσι ελεύθερα και χαλαρά, θα αισθανθούν όλοι πολύ πιο ασφαλής εφόσον είναι εμβολιασμένοι», τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην αποτελεσματικότητα της εμβολιαστικής εκστρατείας, η οποία συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. «Παραπάνω από 110.000 εμβολιασμοί έχουν ήδη γίνει στα Γιάννενα, 7,2 εκατομμύρια εμβολιασμοί έχουν γίνει σε όλη τη χώρα. Η Επιχείρηση «Ελευθερία» προχωρά με μεγάλη ταχύτητα και με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Εξακολουθούμε να κινούμαστε περίπου στους 100.000 εμβολιασμούς σε ημερήσια βάση», τόνισε.

Το νέο ΜΕΓΑ Κέντρο συγκροτήθηκε σε περίπου 10 ημέρες, θα τεθεί σε λειτουργία την προσεχή Τρίτη με τέσσερις ενεργές εμβολιαστικές γραμμές. Σε πρώτη φάση θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει έως 370 άτομα ανά ημέρα και οι εμβολιασμοί προγραμματίζονται ανά εννέα λεπτά. Σε πλήρη ανάπτυξη η μονάδα θα διαθέτει 10 γραμμές και η δυναμικότητά της θα ανέλθει στις 1.000 δόσεις ανά 24ωρο. Η νέα μονάδα ενισχύει περαιτέρω τις εμβολιαστικές υποδομές που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, στην οποία ήδη λειτουργούν 23 εμβολιαστικές γραμμές που στεγάζονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστα» και σε επτά Κέντρα Υγείας.

Τον Πρωθυπουργό συνόδευσαν ο Διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Γιάννης Καρβέλης, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και βουλευτής Ιωαννίνων Κώστας Τασούλας, o Yπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Στύλιος, ο Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας Χρίστος Δήμας ο Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Περιβάλλοντος και βουλευτής Ιωαννίνων ΝΔ Γιώργος Αμυράς και οι βουλευτές Ιωαννίνων της ΝΔ, Σταύρος Καλογιάννης και Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα. Αμέσως μετά την έξοδό του από το εμβολιαστικό κέντρο είχε σύντομη συνάντηση με τον Δήμαρχο Ιωαννιτών, Μωυσή Ελισάφ.

Η συνομιλία του Πρωθυπουργού με εργαζόμενους στο Κέντρο και τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ

Εμείς πια έχουμε ανοίξει την πλατφόρμα για όλες τις ηλικίες από 18 και άνω έχουμε δει μία πρώτη θετική ανταπόκριση των νέων μας να σπεύσουν να κλείσουν ραντεβού, παραπάνω από 60.000 το έχουν ήδη κάνει. Θέλω και εδώ στα Γιάννενα να κάνω μία έκκληση και στη νεολαία μας να σπεύσει να εμβολιαστεί. Μόνο τότε θα αισθάνονται πραγματικά ελεύθεροι να κάνουν με ασφάλεια όλα αυτά τα οποία αγαπούν και να ξαναπάρουν τον έλεγχο της ζωής τους. Και είμαι σίγουρος ότι και η νεολαία μας θα ανταποκριθεί ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο, συλλογικά, να χτίσουμε το τείχος ανοσίας και να αποτρέψουμε οποιαδήποτε επανεμφάνιση του ιού. Βλέπουμε τώρα πόσο γρήγορα πέφτουν τα κρούσματα και εκτιμώ ότι θα συνεχιστεί αυτή η πορεία και τους επόμενους μήνες. Και πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το χρονικό διάστημα του καλοκαιριού ώστε να μην κάνουμε καμία κοιλιά στους ρυθμούς του εμβολιασμού. Αλλά για να το πετύχουμε αυτό πια το πρόβλημα δεν θα είναι η διαθεσιμότητα των εμβολίων -αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε λύσει- το πρόβλημά πια θα είναι η συμμετοχή.

Και βέβαια θα ζητήσω και από εσάς σε τοπικό επίπεδο να μην απευθυνθούμε μόνο στους νέους, να απευθυνθούμε και στους συμπολίτες μας μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι ακόμα για διάφορους λόγους δεν έχουν επιλέξει να εμβολιαστούν, να το κάνουν και τώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πιο σημαντικό για αυτούς για την προστασία της προσωπικής τους υγείας, διότι εξακολουθούμε και βλέπουμε συμπολίτες μας οι οποίοι νοσηλεύονται, διασωληνώνονται, δυστυχώς ακόμα και σήμερα κάποιοι χάνουν τη ζωή τους, στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν και δεν το έκαναν. Άρα θα ζητήσω και εδώ και σε τοπικό επίπεδο και στα χωριά μας θα πρέπει να ξανακάνουμε μία νέα προσπάθεια αυτούς τους συμπολίτες μας μεγαλύτερης ηλικίας που ακόμα δεν έχουν εμβολιαστεί, σίγουρα ενόψει του φθινοπώρου, να τους συστήσουμε ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουν.

Και βέβαια η εμπειρία από τη διαδικασία του εμβολιασμού νομίζω ότι συνολικά είναι εξαιρετική και όποιος επισκέπτεται τις οργανωμένες υποδομές μας είτε τα μικρότερα Κέντρα Υγείας είτε τα μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα όπως αυτό το οποίο επισκεπτόμαστε σήμερα και το οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί από τις αρχές της εβδομάδας διαπιστώνει ότι όταν θέλουμε μπορούμε να προσφέρουμε στους πολίτες ποιοτικές υπηρεσίες που συνδυάζουν την ψηφιακή τεχνολογία με το χαμόγελο και θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό υγειονομικό, το στρατιωτικό μας προσωπικό το οποίο υποστήριξε αυτήν την προσπάθεια και χωρίς τους οποίους δεν θα μπορούσαμε να είχαμε φέρει εις πέρας αυτή την εξαιρετικά σύνθετη άσκηση και να τους ζητήσω να δείξετε, να δείξουν την ίδια επιμονή, την ίδια φροντίδα μέχρι να ολοκληρώσουμε οριστικά αυτήν τη διαδικασία.

Σχολιάζοντας την πρωτοβουλία να χορηγηθούν δωρεάν εισιτήρια ΚΤΕΛ προκειμένου να μεταβεί κάποιος σε εμβολιαστικό κέντρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε:

Πολύ ωραία πρωτοβουλία. Και βέβαια πιστεύω ότι γίνεται μία μεγάλη κουβέντα και μία μεγάλη συζήτηση για διευκολύνσεις και κίνητρα. Πιστεύω ότι αν απλά σκεφτούμε λίγο λογικά και αντιληφθούμε πόσο τεράστια επιτυχία ήταν το γεγονός ότι καταφέραμε και έχουμε πολλά ασφαλή εμβόλια διαθέσιμα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα τα οποία μας επιτρέπουν να αφήσουμε πίσω μας τους περιορισμούς που τόσο μας ταλαιπώρησαν, νομίζω ότι όλοι θα αντιληφθούμε ότι πρέπει να κάνουμε το σωστό, το σωστό για τους εαυτούς μας, το σωστό για τις οικογένειές μας. Ειδικά για τη νεολαία η οποία θα θελήσει και το καλοκαίρι να ξανακάνει όλα αυτά τα οποία δεν μπόρεσε να κάνει τόσο καιρό, να βγει, να διασκεδάσει, να περάσει έτσι ελεύθερα και χαλαρά, θα αισθανθούν όλοι πολύ πιο ασφαλής εφόσον είναι εμβολιασμένοι. Άρα και τέτοιες πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο, δίνουμε έξυπνα κίνητρα ή διευκολύνσεις για να ενθαρρύνουμε τους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν είναι πάντα καλοδεχούμενες δεν πρέπει να τα περιμένουμε όλα από την κεντρική διοίκηση από το κεντρικό κράτος είμαι σίγουρος ότι και σε τοπικό επίπεδο και σε περιφερειακό επίπεδο μπορείτε να κάνετε πολλά.

Μετά την έξοδό του από το εμβολιαστικό κέντρο ο Πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Με μία μικρή καθυστέρηση, δυστυχώς λόγω καιρού, φτάσαμε στα Γιάννενα. Δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε την επίσκεψή μας στην Χρυσοβίτσα καθώς δεν είχαμε τον χρόνο να την επισκεφτούμε. Είναι σημαντικό όμως το γεγονός ότι ένα έργο αγροτικής οδοποιίας, το οποίο ξέρω ότι εκκρεμούσε εδώ και πολύ καιρό, έχει ενταχθεί και θα ολοκληρωθεί και ελπίζω να μου δοθεί η ευκαιρία να κάνω αυτή την επίσκεψη όταν μπορέσω να έρθω και πάλι στα Γιάννενα. Επισκεφτήκαμε το ΜΕΓΑ εμβολιαστικό κέντρο, το οποίο όπως γνωρίζετε οργανώθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και θα αρχίσει να λειτουργεί από την επόμενη εβδομάδα. Μία σημαντική υποδομή η οποία προστίθεται στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων. Παραπάνω από 110.000 εμβολιασμοί έχουν ήδη γίνει στα Γιάννενα, 7,2 εκατομμύρια εμβολιασμοί έχουν γίνει σε όλη τη χώρα. Η Επιχείρηση «Ελευθερία» προχωρά με μεγάλη ταχύτητα και με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Εξακολουθούμε να κινούμαστε περίπου στους 100.000 εμβολιασμούς σε ημερήσια βάση.

Όμως το σημαντικό από δω και στο εξής είναι να πείσουμε όλους τους συμπολίτες μας, καθώς η πλατφόρμα πια έχει ανοίξει για όλες τις ηλικίες, να σπεύσουν και να εμβολιαστούν. Ειδικά η νεολαία μας, η οποία πια έχει τη δυνατότητα να εμβολιαστεί. Πρέπει να το κάνει και είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθεί σε αυτήν την πρόκληση, προκειμένου να μπορέσουν και οι νέοι μας να ανακτήσουν πλήρως την ελευθερία τους, να κάνουν ένα ξέγνοιαστο και χαλαρό καλοκαίρι. Και είμαι σίγουρος ότι θα δούμε ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή στην πλατφόρμα του εμβολιασμού. Έχουμε πια στη διάθεσή μας όλα τα εμβόλια τα οποία χρειαζόμαστε έτσι ώστε να εμβολιάσουμε όσους συμπολίτες μας το επιθυμούν και είμαι σίγουρος ότι αυτό θα γίνει.

