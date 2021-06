Αθλητικά

Euro 2020: Κροατία και Τσεχία μοιράστηκαν τους βαθμούς (βίντεο)

Οι Τσέχοι πήραν έναν υπερπολύτιμο βαθμό και στέλνουν τους Κροάτες σε «τελικό» με την Σκωτία.

Κροατία και Τσεχία έμειναν ισόπαλες με 1-1 για την 2η αγωνιστική του Δ’ Ομίλου και όλα όσον αφορά την πρόκριση για την επόμενη φάση του Euro 2020, θα κριθούν την τελευταία αγωνιστική.

Η Κροατία διατήρησε το αήττητο που έχει απέναντι στην Τσεχία για 4η φορά σε ισάριθμες αναμετρήσεις που έδωσαν τελευταία (1 νίκη, 3 ισοπαλίες), έμεινε επίσης αήττητη στο δεύτερο αγώνα που δίνει σε κορυφαία διοργάνωση (Euro ή, Μουντιάλ), αλλά το τελικό 1-1 με την Τσεχία σαφώς και δεν ικανοποίησε την ομάδα του Ντάλιτς.

Μετά από την 2η αγωνιστική στον 4ο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, οι Κροάτες έχουν μόλις ένα βαθμό (είχαν ηττηθεί στην πρεμιέρα από την Αγγλία) και, πλέον , θέλουν πάση θυσία το «τρίποντο» με την Σκωτία στην ερχόμενη εβδομάδα για να ελπίζουν σε πρόκριση.

Εντελώς διαφορετικά είναι τα συναισθήματα στην Τσεχία, η οποία έφτασε στους 4 βαθμούς (είχε νικήσει στην πρεμιέρα τους Σκωτσέζους) και με 4 βαθμούς βρίσκεται μία ανάσα από την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Με καλή ψυχολογία μετά τη νίκη επί της Σκωτίας στην πρεμιέρα του γκρουπ μπήκε στο ματς η Τσεχία, η οποία «πατούσε» καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Χωρίς να κάνει τη μεγάλη φάση κι αφού χρειάστηκε να συμβουλευτεί το VAR ο Ντελ Θέρο Γκράντε, το συγκρότημα του Σίχαλβι κατάφερε να προηγηθεί στο 37΄ με το πέναλτι του Σικ μετά το χέρι του Λόβρεν.

Ο στράικερ της Μπάγερ Λεβερκούζεν με το τρίτο του γκολ στο τουρνουά σε δύο ματς (τέταρτο στα τρία τελευταία διεθνή παιχνίδια με την Τσεχία) βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των σκόρερ.

Η Κροατία μη έχοντας άλλες επιλογές ξεκίνησε το β΄ μέρος με γκολ από τα... αποδυτήρια. Σκόρερ ο Ιβάν Πέρισιτς (29ο γκολ με την Εθνική) με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή, αιφνιδιάζοντας τον Βάτσλικ που δεν έβαλε σωστά τα χέρια του κι έγινε το 1-1, που έμεινε ως το τέλος καθώς δεν υπήρξαν άλλες συγκινήσεις.

Διαιτητής: Ντελ Θέρο Γκράντε (Ισπανία)

Κίτρινες κάρτες: Λόβρεν - Μάσοπουστ, Μπόριλ, Χλόζεκ

ΚΡΟΑΤΙΑ (Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς, Βρσάλικο, Λόβρεν, Βίντα, Γκβάρντιολ, Μόντριτς, Κόβασιτς (87΄ Μπρόζοβιτς), Πέρισιτς, Κράμαριτς (62΄ Βλάσιτς), Μπρεκάλο (46΄ Ιβάνουσεκ), Ρέμπιτς (46΄ Πέτκοβιτς)

ΤΣΕΧΙΑ (Σίλχαβι): Βάτσλικ, Τσούφαλ, Τσελούστκα, Κάλας, Μπόριλ, Χλόζεκ (63΄ Κραλ), Σούτσεκ, Μάσοπουστ, Νταρίντα (87΄ Μπάρακ), Γιάνκτο (74΄ Σέβτσικ), Σικ (74΄ Κρμέντσικ)

