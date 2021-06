Κοινωνία

Ο καιρός το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος: Καταιγίδες και χαλάζι

Σε ποιες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Πότε αναμένεται βελτίωση του καιρού.

Άστατος αναμένεται να διατηρηθεί ο καιρός σε πολλές περιοχές της χώρας το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με το προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Έτσι, κυρίως το Σαββατοκύριακο, θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα συνοδεύονται από αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα και σε ορισμένες περιπτώσεις από χαλαζοπτώσεις.





Τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κατά κανόνα στα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ ενδέχεται να επηρεαστούν πρόσκαιρα τμήματα του νομού Αττικής. Επισημαίνεται ότι τις βραδινές ώρες του Σαββάτου στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε παράκτιες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας τα φαινόμενα θα επιμείνουν.

Την Κυριακή θα επικρατήσουν ανάλογες καιρικές συνθήκες, με τα φαινόμενα να εντοπίζονται στις ίδιες περιοχές με το Σάββατο, ενώ τη Δευτέρα η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στη βόρεια χώρα.

