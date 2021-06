Υγεία - Περιβάλλον

Πώς μπορείς να εντοπίσεις τον κατάλληλο ψυχολόγο για εσένα

Aπαντήσεις στο δίλημμα ψυχολόγος ή life coach και σε άλλες δύσκολες ερωτήσεις που αφορούν την συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία .

Το πιθανότερο είναι ότι θα έρθει εκείνη η στιγμή τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σου. Που θα μπλοκάρεις για τον έναν λόγο ή τον άλλο. Και θα νιώσεις ότι χρειάζεσαι μια πιο εξειδικευμένη συμβουλή από αυτή του φίλου ή της φίλης σου, της μαμάς σου ή του συντρόφου σου. Την απόφαση μπορεί να την έχεις πάρει, κι αυτή είναι ότι χρειάζεσαι να απευθυνθείς κάπου. Πόσο εύκολο όμως είναι να βρεις αυτόν τον κάποιον και πόσο σίγουρη είσαι ότι είναι ο κατάλληλος για να σε βοηθήσει στο πρόβλημά σου;

Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να βρούμε τον κατάλληλο ψυχολόγο για εμάς; Ρωτώντας φίλους; Ψάχνοντας στο διαδίκτυο; Ζητώντας τη σύσταση κάποιου ιατρού;

