Καναδάς: πυροβολισμοί σε παιδικό πάρτι (εικόνες)

Παιδιά τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πάρτι στο Τορόντο.

Τρία παιδιά τραυματίστηκαν όταν ξέσπασαν πυροβολισμοί σε παιδικό πάρτι στο Τορόντο.

Ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας στον Καναδά είπε ότι, ένα αγόρι ενός έτους, ένα 5χρονο κορίτσι κι ακόμα ένα 11χρονο αγόρι τραυματίστηκαν στους πυροβολισμούς.

Ένας 23χρονος επίσης τραυματίστηκε στους πυροβολισμούς.

Είπε επίσης ότι, τα παιδιά δεν ήταν στόχος και ότι, η αστυνομία αναζητά τους υπόπτους, για τους οποίους δεν μπορούν να δώσουν προς το παρόν πληροφορίες.

Δεν διευκρινίστηκε από τους αστυνομικούς σε ποια κατάσταση είναι η υγεία των τραυματιών.

Οι διασώστες είχαν πει νωρίτερα, ωστόσο ότι, ένα παιδί φέρει τραύματα που απειλούν τη ζωή του, ενός δεύτερου η κατάσταση της υγείας κρίνεται κρίσιμη και το τρίτο έχει ελαφρά τραύματα.

