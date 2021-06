Υγεία - Περιβάλλον

Επανομή – Ιατρικό λάθος: Καταγγελία για θάνατο 14χρονης

Ραγίζει καρδιές ο πατέρας του κοριτσιού, ιερέας Βησσαρίων Καντούνης, με όσα περιγράφει και καταγγέλλει.

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Επανομή Θεσσαλονίκης καθώς μια 14χρονη έχασε τη ζωή της από ιατρικό λάθος, όπως αναφέρει στην καταγγελία του ο πατέρας της. Σύμφωνα με το politispress, ο ιερέας Βησσαρίων Καντούνης έχασε την ανήλικη κόρη του από ιατρικό λάθος, μετά από χειρουργική επέμβαση σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης.

Η έφηβη είχε μεταφερθεί εκεί προκειμένου να της τοποθετήσουν γαστρικό δακτύλιο, ώστε να χάσει βάρος. Όπως υποστηρίζει ο πατέρας της, ο γιατρός που διενέργησε την επέμβαση, έκανε πιθανόν κάποιο ιατρικό λάθος, αφού η 14χρονη πέθανε δύο ημέρες μετά.

Σύμφωνα πάντα με τον ιερέα, η κόρη του είχε αφόρητους πόνους μετά την επέμβαση της. Ο γιατρός ακούγοντας τον αναστατωμένο πατέρα για τους πόνους της επέμβασης του παιδιού του, τον καθησύχαζε και του ανέφερε πως είναι φυσιολογικό να πονάει το παιδί μετά από τέτοια εγχείρηση και πως όλα θα πάνε καλά.

Μιλώντας στο PolitisPress ο πατέρας Βησσαρίωνας σπαράζει καρδιές. «Δεν έχω πρόβλημα με τη διοίκηση και το νοσοκομείο, το πρόβλημά μου είναι ο γιατρός, ο οποίος δεν πρέπει να ξαναχειρουργήσει, να ακουμπήσει άνθρωπο», αναφέρει μέσα σε λυγμούς, μιλώντας για το χαμό της κόρης του.

«Ποιος το περίμενε, πήγαμε να βοηθήσουμε το παιδί μας και τώρα το θάβουμε, 14 χρονών. Ήταν παχύσαρκο, όπως κι άλλα παιδιά. Είδαμε ότι δυσκολεύεται, κοριτσάκι κιόλας στην εφηβεία, λέμε Γωγώ μου να κάνουμε μία επέμβαση. Μου λέει “ναι μπαμπά μου να κάνουμε κάτι να μην πονάει πολύ”. Το πιο εύκολο σε αποθεραπεία είναι ο γαστρικός δακτύλιος.

Βρήκαμε έναν γιατρό, καλόν μας τον είπανε, καλός είναι ο άνθρωπος. Εξέτασε το παιδί μας, το ζύγισε το παιδί μας το μέτρησε, είναι επικίνδυνο; Όχι μας είπε. Θα πίνει μία εβδομάδα υγρά, σούπες και θα επιστρέψει στις δραστηριότητές της. Μετά από μία εβδομάδα είπε θα έκανε γυμναστική. Μετά από δύο μέρες το πήραμε το παιδάκι μας στο σπίτι, ούτε αντιβίωση του έδωσε, μόνο παυσίπονα αναβράζοντα μας είπε να του δίνουμε. Και είχε κάνει το παιδάκι μας διάτρηση στομάχου εκεί που μπήκε το δαχτυλίδι. Πώς λέγεται αυτό; Ιατρικό λάθος. Κι αν ο γιατρός δεν ήθελε να σκοτώσει, που δεν ήθελε να σκοτώσει, το σκότωσε το παιδί μας αυτό το λάθος. Και εμείς τώρα είμαστε με τρία παιδιά, όχι με τέσσερα. Ένα αστέρι..

Με χαρά μου έλεγε μπαμπά θα μπω στο χειρουργείο να δω πως είναι, δε θα φοβηθώ γιατί εγώ θέλω αν διαβάσω να πάω στα παραϊατρικά να βοηθάω κόσμο, μπαμπά μου το ένα, μπαμπά μου το άλλο… Είναι δύσκολο πολύ.

Τρίτη έγινε η εγχείρηση, Τετάρτη βγήκαμε από το ιατρικό κέντρο, Παρασκευή την πήγαμε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο, διότι αντιληφθήκαμε ότι έχει ταχυκαρδία. Έλιωνε μέσα, το γαστρικό υγρό είχε γεμίσει την κοιλιά, έκαιγε τα πάντα. Πήραμε το γιατρό δύο φορές, μας είπε δώστε παυσίπονο, μας καθησύχασε.

Δεν έχω πρόβλημα με τη διοίκηση και το νοσοκομείο, το πρόβλημά μου είναι ο γιατρός, ο οποίος δεν πρέπει να ξαναχειρουργήσει, να ακουμπήσει άνθρωπο.

Στο ίδιο νοσοκομείο το πήγαμε το παιδί, του έκαναν ανάταξη, το ανέλαβε ένας καταπληκτικός γιατρός που μας προειδοποίησε ότι έχει γίνει ζημιά και πρέπει να είμαστε δυνατοί. Αντί να είμαι στην Εκκλησιά μου, της Πεντηκοστής, θρηνώ στο σπίτι μου. Αχ αδελφέ μου τι να σου πω…».

Απαντήσεις για τα αίτια θανάτου αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.

Συγκλονίζει ο χαροκαμένος ιερέας, με όσα είπε και το πρώι της Δευτέρας, επαναλαμβάνοντας ότι θα κινηθεί νομικά:

