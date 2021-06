Συνταγές

Συνταγή για κεφτεδάκια από τον Πέτρο Συρίγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό», μοιράζεται τα μυστικά του για αφράτα και απόλυτα γευστικά κεφτεδάκια.

Ένα από τα αγαπημένα πιάτα μικρών και μεγάλων, τα κεφτεδάκια, ετοίμασε ο Πέτρος Συρίγος στην κουζίνα της εκπομπής «Το Πρωινό».

Υλικά για τα κεφτεδάκια:

1 κιλό μοσχαρίσιο κιμά

2 κρεμμύδια

1 αβγό

2 ντομάτες

2 σκελίδες σκόρδο

3 κ.σ. ελαιόλαδο

2 κ.σ. ξύδι

1 κούπα ψιλοκομμένο δυόσμο

½ κούπα ψιλοκομμένο μαϊντανό

3 φέτες μπαγιάτικο ψωμί

αλάτι, πιπέρι

250 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.

1 κ.σ. κύμινο (προαιρετικά)

λάδι για τηγάνισμα

Εκτέλεση

"Ζητάμε απ’ τον χασάπη μας να μας περάσει τον κιμά δυο φορές απ’ την μηχανή. Τρίβουμε τα κρεμμύδια στο μούλτι, τις ντομάτες στον τρίφτη. Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε τον κιμά, τα κρεμμύδια, τις ντομάτες, το αβγό, το τριμμένο σκόρδο, το ξύδι, το ελαιόλαδο. Ψιλοκόβουμε τον δυόσμο και τον μαϊντανό και τα προσθέτουμε στο μπολ.

Βάζουμε στο μούλτι το μπαγιάτικο ψωμί και το προσθέτουμε κι αυτό στο μπολ και αλατοπιπερώνουμε. Ζυμώνουμε καλά τα υλικά μας και βάζουμε στο ψυγείο για 1 ώρα περίπου. Αυτό βοηθάει γιατί θα δέσει ωραία ο κιμάς και θα τραβήξει όλα τα αρώματα.

Πλάθουμε τα κεφτεδάκια, τα περνάμε από αλεύρι και τα τηγανίζουμε σε ελαιόλαδο ή σε ηλιέλαιο σε μέτρια φωτιά μέχρι να πάρουν ωραίο χρώμα. Βάζουμε σε χαρτί να στραγγίσουν και σερβίρουμε".

Ο Πέτρος Συρίγος μοιράστηκε με τους τηλεθεατές μυστικά για να μην διαλυθούν τα κεφτεδάκια, αλλά και μικρές «πινελιές» για την συνταγή που θα ενισχύσουν την γεύση και τα αρώματα του φαγητού.

Παρακολουθείστε την εκτέλεση της συνταγής και μάθετε τα μυστικά του Πέτρου Συρίγου για τα κεφτεδάκια:

Ειδήσεις σήμερα:

Επανομή – Ιατρικό λάθος: Καταγγελία για θάνατο 14χρονης

Μήτογλου: στην Αρμάνι η συνέχεια της καριέρας του