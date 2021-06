Κοινωνία

Πετράλωνα – Καθαρίστρια: Σοκάρει η κατάθεση για το βιασμό της (βίντεο)

Οι κουβέντες της 50χρονης που έπεσε θύμα βιασμού ενώ πήγε στη δουλειά της και ο δράστης που παραμένει άφαντος και άκρως επικίνδυνος.

Ο 35χρονος με βουλγαρική καταγωγή καταζητείται από την Αστυνομία μετά τις καταγγελίες της καθαρίστριας. Θεωρείται ότι είναι άκρως επικίνδυνος και γνώριμος από το παρελθόν στις αρχές.

Το 2015 είχε βιάσει φοιτήτρια και καταδικάστηκε σε φυλάκιση μέχρι τον Ιούνιο του 2020. Σύμφωνα με τις αρχές, αποφυλακίστηκε με το νόμο Παρασκευόπουλου και το Σάββατο το πρωί κακοποίησε και βίασε ξανά. Αυτήν την φορά μια 50χρόνη καθαρίστρια στα Πετράλωνα.

Σύμφωνα με δήλωση γειτόνισσας στον ΑΝΤ1, ο δράστης κακοποιούσε και τη μητέρα του.

Συγκλονίζουν, την ίδια ώρα τα λόγια της γυναίκας που επί τέσσερις και πλέον ώρες βασανίστηκε μέσα στο διαμέρισμα του δράστη.

«Εκεί που περίμενα το ασανσέρ με τράβηξε από το λαιμό ένας άνδρας και με έβαλε μέσα στο σπίτι του στο ισόγειο αυτός ήθελε να κάνει σεξ με έπνιγε μου έβαλε τα χέρια του στο λαιμό με είχε γυμνή όλη μέρα με πήγε στο δωμάτιο του και με βίασε. Το έκανε και στο μπάνιο με χτύπαγε στο πρόσωπο πολύ με τα χέρια του με βίασε πολλές φορές», δήλωσε στον ΑΝΤ1 η 50χρονη, που πήρε χθες εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Μέχρι το απόγευμα η 50χρόνη είχε κακοποιηθεί άγρια από τον δράστη κάποια στιγμή όμως που εκείνος την άφησε μόνη στο δωμάτιο, εκείνη βρήκε την ευκαιρία να δραπετεύσει και να ζητήσει βοήθεια.

«Πρόσεξα ότι στην πόρτα ήταν ένα κλειδί εγώ το άνοιξα και πήγα σε ένα μπαλκόνι που βλέπει στον ακάλυπτο άρχισα να φωνάζω . Κατάφερα και πήγα στο διπλανό σπίτι και ξέφυγα, μετά ήρθα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο», περιέγραψε η ίδια.

Πλέον, προσπαθεί να ξεπεράσει τον εφιάλτη και ελπίζει τώρα η Αστυνομία να συλλάβει τον επικίνδυνο κακοποιό.

