Euro 2020: Η Δανία νίκησε τη Ρωσία και μπήκε στο... κόλπο της πρόκρισης (βίντεο)

Δανία και Ρωσία έπαιζαν μεταξύ τους απόψε για να έχουν συνέχεια στο EURO 2020, αλλά οι Σκανδιναβοί φάνηκε πως το ήθελαν περισσότερο...

Με τη σκέψη και στον Κρίστιαν Έρικσεν, που τους έβλεπε από το σπίτι του, οι τυπικά φιλοξενούμενοι συνέτριψαν με 4-1 (38΄ Ντάμσγκααρντ, 59΄ Πόουλσεν, 79΄ Κρίστενσεν, 82΄ Μάελε - 70΄ πεν. Τζιούμπα) στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης τους κάκιστους Ρώσους και πήραν πανηγυρική πρόκριση στην επόμενη φάση, δηλαδή στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσουν το Σάββατο 26 Ιουνίου την Ουαλία, στο Άμστερνταμ.

Στην τριπλή ισοβαθμία που προέκυψε (στους 3 βαθμούς), η Δανία ήταν η καλύτερη στη διαφορά τερμάτων, η Φινλανδία κατετάγη τρίτη και η Ρωσία τέταρτη. Η ήττα της Φινλανδίας από το Βέλγιο στον άλλο αγώνα του Β΄ ομίλου έστειλε και την Ελβετία στα νοκ άουτ, καθώς με 4 βαθμούς είναι σίγουρα μία από τις καλύτερες τέσσερις τρίτες ομάδες των ομίλων.

Οι Δανοί ξεκίνησαν δυνατά αλλά άφηναν χώρους στους ταχύτατους Ρώσους, που απείλησαν άμεσα στο 18΄, όταν ο Γκολόβιν έκανε απίστευτη κούρσα και βγήκε απέναντι στον Σμάιχελ, ο οποίος τον νίκησε.

Προϊόντος του χρόνου οι Σκανδιναβοί κάλυψαν καλύτερα το χώρο, κι αφού ένας «κεραυνός» του Χόιμπιεργκ έφυγε μόλις άουτ, οι τυπικά φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα με νέο ασύλληπτο σουτ, αυτή τη φορά από τον Ντάμσγκααρντ στο 38΄, που άφησε όρθιο τον Σαφόνοφ.

Παρά το υπέρ τους 1-0, οι Δανοί ήξεραν ότι χρειάζονταν κι άλλα γκολ για την περίπτωση της ισοβαθμίας με τη Φινλανδία, κι έτσι από το ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου έπιασαν τον αντίπαλό τους «από το λαιμό».

Με ακατάπαυστο τρέξιμο και ανελέητο πρέσινγκ, οι παίκτες του Χιούμλαντ δεν άφησαν τους Ρώσους να πάρουν «ανάσα» κι επιβραβεύτηκαν νωρίς: στο 59ο λεπτό από τραγικό γύρισμα του Ζόμπνιν ο Πόουλσεν σκόραρε σε άδεια εστία για το 2-0.

Στο 68΄, όμως, το απρόσεκτο μαρκάρισμα του Βέστεργκααρντ στον Σομπόλεφ τιμωρήθηκε με την «εσχάτη των ποινών», με τον Τζιούμπα να ευστοχεί στο 70΄ από τα 11 βήματα και να γράφει Ιστορία, καθώς έφτασε τα 30 γκολ με την Εθνική κι έπιασε στην πρώτη θέση των σκόρερ όλων των εποχών τον Κερζακόφ.

Αλίμονο όμως, οι ελπίδες των Ρώσων για επιστροφή δεν κράτησαν παρά μερικά λεπτά, καθώς στο 79΄ ο Κρίστενσεν με ένα «ξερό» σουτ εκτός περιοχής έβαλε «ταφόπλακα» στις όποιες φιλοδοξίες της ομάδας του Τσερτσέσοφ και τρία λεπτά αργότερα ο Μάελε σφράγισε το θρίαμβο των Δανών.

Διαιτητής: Κλεμάν Τουρπέν (Γαλλία)

Κίτρινες κάρτες: Ντιλέινι - Κουντριάσοφ, Ντιβέεφ

Οι συνθέσεις:

ΡΩΣΙΑ (Στάνισλαβ Τσερτσέσοφ): Σαφόνοφ, Φερνάντες, Ντιβέεφ, Τζίκια, Κουντριάσοφ (68΄ Καραβάεφ), Κουζιάεφ (68΄ Μούχιν), Οζντόεφ (61΄ Ζεμαλετντίνοφ), Ζόμπνιν, Μίραντσουκ (61΄ Σομπόλεφ), Τζιούμπα, Γκολόβιν.

ΔΑΝΙΑ (Κάσπερ Χιούλμαντ): Σμάιχελ, Κρίστενσεν, Κγιάερ, Βέστεργκααρντ, Βας (60΄ Λάρσεν), Χόιμπιεργκ, Ντιλέινι (85΄ Γένσεν), Μάελε, Μπρέιθγουεϊτ (85΄ Κορνέλιους), Πόουλσεν (60΄ Ντόλμπεργκ), Ντάμσγκααρντ (72΄ Νόεργκαρντ).

Υπερθέαμα στον ΑΝΤ1

Οι αγώνες της τρίτης αγωνιστικής του Euro 2020 θα μεταδοθούν απευθείας από τον ΑNT1 και το ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, ενώ η ποδοσφαιρική πανδαισία εμπλουτίζεται με εκπομπές και εκλεκτούς καλεσμένους.

Κάθε μεσημέρι στις 16:00 το “Euroday” με τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και Ηλία Βλάχο θα ανοίγει το ποδοσφαιρικό δεκάωρο πρόγραμμα του σταθμού για το μεγαλύτερο αθλητικό event του καλοκαιριού.

Σταύρος Σβήγκος, Γιώργος Λέντζας, Νικόλας Ράπτης και Χάρης Νταρζάνος είναι στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή “Παίξτε μπάλα”. Η ανατρεπτική παρέα θα μαζεύεται κάθε βράδυ στην… ταράτσα, για να σχολιάσει με χιουμοριστική διάθεση και ιδιαίτερο τρόπο τα highlights του Euro 2020 και όχι μόνο.

Επίσης, στην εκπομπή “Euroshow” με τους Αντώνη Καρπετόπουλο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιώργο Λιώρη, δίνεται καθημερινά γύρω στις 00:00 τ