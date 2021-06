Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Λινού στον ΑΝΤ1: Να μην βγάλουμε τις μάσκες στους εξωτερικούς χώρους

Τι είπε για το εμβόλιο της AstraZeneca και την αλλαγή της δεύτερης δόσης με άλλο εμβόλιο. Πόσο μεταδοτική είναι η μετάλλαξη Δέλτα.



Για το ενδεχόμενο ενός τέταρτου κύματος κορονοϊού και την σημασία του εμβολιασμού για την πορεία της πανδημίας στην χώρα μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» η καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού.

Για την συζήτηση που έχει ξεκινήσει, και σε κάποιες χώρες εφαρμόζεται η αλλαγή της δεύτερης δόσης του εμβολίου της AstraZeneca, η κ. Λινού ανέφερε πως δεν υπάρχει ένδειξη ότι υπάρχουν παρενέργειες, ωστόσο όπως είπε «δεν ξέρουμε την αποτελεσματικότητα» και πρόσθεσε ότι επιστήμονες εξετάζουν τώρα αυτό το θέμα.

Ωστόσο, επισήμανε την σημαντικότητα του να εμβολιαστούν όλοι και πρόσθεσε από εκεί και πέρα είναι θετικό το γεγονός να μπορούμε να μειώσουμε τις πιθανότητες παρενεργειών από τα εμβόλια και σε αυτό το πλαίσιο δόθηκε η οδηγία το εμβόλιο της AstraZeneca να γίνεται μόνο από άτομα άνω των 60 ετών.

Η κ. Λινού είπε πως δεν θεωρεί δεδομένο ότι θα υπάρξει τέταρτο κύμα πανδημίας, ωστόσο, τόνισε ότι αυτό θα αφορά κυρίως ανεμβολίαστους, ενώ οι εμβολιασμένοι αν νοσήσουν θα έχουν ήπια συμπτώματα.

Σχετικά με τις μεταλλάξεις και συγκεκριμένα για την μετάλλαξη τύπου «Δέλτα» η κ. Λινού είπε ότι την πιάνουν τα εμβόλια αλλά δεν προστατεύονται όσοι έχουν κάνει μόνο την μα δόση AstraZeneca , ενώ επανέλαβε ότι «πρέπει να πείσουμε όλους τους ανθρώπους να εμβολιαστούν»

Σημείωσε ακόμα ότι η μετάλλαξη Δέλτα είναι «πολύ μεταδοτική» και πρόσθεσε ότι «αν μπει στην Ελλάδα θα έχουμε πρόβλημα αν δεν έχουμε εμβολιαστεί».

Τέλος, για την συζήτηση σχετικά με το να βγουν οι μάσκες στους εξωτερικούς χώρους η κ. Λινού προτείνει «να μην βγάλουν τις μάσκες οι εμβολιασμένοι στους εξωτερικούς χώρους», καθώς όπως είπε ο ιός ακόμα μεταδίδεται και τόνισε ότι «δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσο τα εμβόλια καλύπτουν τις νέες μεταλλάξεις».

