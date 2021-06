Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Δικηγόρος οικογένειας Καρολάιν: σε συνεννόηση οι δύο οικογένειες για την επιμέλεια του παιδιού

«Αντιλαμβάνεστε τη θέση της μητέρας που αγκάλιαζε τα χέρια που έκοψαν την ανάσα της κόρης της», ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας, Θανάσης Χαρμάνης.

Παράσταση Πολιτικής Αγωγής δήλωσε στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του εγκλήματος στα Γλυκά Νερά η οικογένεια του θύματος διά του δικηγόρου Βόλου Θανάση Χαρμάνη.

Ο εκπρόσωπος της οικογένειας της Καρολάιν δήλωσε στους δημοσιογράφους για τη μητέρα της 20χρονης: «Για ευνόητους λόγους, η μητέρα δεν μπορούσε να έρθει, στην κατάσταση που είναι... Αντιλαμβάνεστε τη θέση της μητέρας που αγκάλιαζε τα χέρια που έκοψαν την ανάσα της κόρης της».

Αναφερόμενος στο θέμα του παιδιού, ο κ. Χαρμάνης σημείωσε: «Θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση με την οικογένεια του δράστη. Η μητέρα της Καρολάιν μού είπε ότι έχουν καλές σχέσεις με την οικογένεια του κατηγορούμενου και είναι ήδη σε συνεννόηση». Τόνισε, επίσης, πως «η μητέρα της Καρολάιν υποστηρίζεται από προσωπικό, η οικονομική της κατάσταση είναι καλή, ενώ η Αλόννησος είναι εξαιρετικό περιβάλλον για να μεγαλώσει προσωρινά το παιδί».

