Υγεία - Περιβάλλον

Τι αποκαλύπτουν τα νύχια για την υγεία σου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα νύχια μπορεί να αποτελούν τον καθρέφτη της υγείας και μπορούν να φανερώσουν πολλά προβλήματα του οργανισμού.

Ίσως σπάνια παρατηρείς τη μορφολογία των νυχιών σου, πολλές φορές κιόλας είναι καλυμμένα με κάποια βαφή. Έτσι, είναι πολύ εύκολο να σου διαφύγουν οι λεπτομέρειες που θα κάνουν την διαφορά. Δηλαδή, είναι πιθανό να σου διαφεύγουν οι κίνδυνοι που φανερώνει η όψη των νυχιών. Τι λένε τα νύχια για την υγεία σου λοιπόν;

Αδύναμα νύχια που σπάνε εύκολα

Η σιδηροπενική αναιμία ή αλλιώς η έλλειψη σιδήρου μπορεί να προκαλέσει την κατάσταση αυτή. Επίσης, η έλλειψη ασβεστίου μπορεί να προκαλέσει το ίδιο αποτέλεσμα. Μια πιθανή απορρύθμιση του θυρεοειδούς αδένα μπορεί να προκαλέσει πληθώρα συμπτωμάτων μεταξύ των οποίων και τα λεπτότερα νύχια.

Σίγουρα πρέπει να αποκλείσεις τους εξωτερικούς παράγοντες που μπορεί να κάνουν κακό στα νύχια. Πιο αναλυτικά, παράγοντες όπως τα διαλυτικά που χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση του χρώματος των βερνικιών (ασετόν) αφυδατώνουν τα νύχια, τα ξεφλουδίζουν και τα λεπταίνουν. Ακόμα, τεχνικές διεργασίες (τζελ, ημιμόνιμο βερνίκι) μπορούν να λεπτύνουν τα νύχια αφού αυτά δεν «αναπνέουν» σωστά για μεγάλο διάστημα. Ταυτόχρονα, αν πλένεις τα πιάτα ή τα ρούχα χωρίς γάντια, κινδυνεύεις να κάνεις τα νύχια σου πιο λεπτά, αφού τα ισχυρά χημικά απορρυπαντικά και το νερό μπορούν να χαλάσουν τα νύχια.

Τέλος, αν αγχώνεσαι πολύ τότε μη σου φαίνεται περίεργο εάν λεπταίνουν τα νύχια σου.

Τι χρώμα έχουν τα νύχια σου; Μήπως έχουν κηλίδες;

Αν υπάρχουν μαύρες κηλίδες στα νύχια σου, συνήθως πρόκειται για κάποιο πιθανό αιμάτωμα και αυτό με τη σειρά του συνήθως οφείλεται σε κάποιο τραυματισμό. Με το μήκος του νυχιού, δηλαδή όσο μακραίνει το νύχι, τόσο προχωρά και η μαύρη κηλίδα προς τα κάτω και στο τέλος κόβοντας σιγά σιγά το νύχι να φεύγει η κηλίδα. Αν για κάποιο λόγο, όμως, δεν θυμάσαι να χτύπησες κάπου, πρέπει να απευθυνθείς στο ιατρό-δερματολόγο σου. Συνήθως αυτός παρατηρεί με το δερματοσκόπιο το νύχι και μπορεί να σου πει περισσότερα.

Αν έχεις άσπρες κηλίδες, τότε ίσως να λείπει ψευδάργυρος. Αν και παλιότερα επικρατούσε η άποψη ότι τα λευκά σημάδια στα νύχια δηλώνουν έλλειψη ασβεστίου, οι ειδικοί μάλλον φαίνεται να καταρρίπτουν το μύθο, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για τίποτα παραπάνω από φυσαλίδες αέρα που δεν έχουν επίπτωση στην υγεία.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: καύσωνας και αφρικανική σκόνη την Πέμπτη

Επίθεση με βιτριόλι στη Μονή Πετράκη: Εκτός κινδύνου οι Μητροπολίτες

Τέξας – Εμβόλιο: Πάνω από 150 αρνητές - εργαζόμενοι σε νοσοκομείο απομακρύνθηκαν από τη δουλειά τους