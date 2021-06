Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: στην φυλακή ο συζυγοκτόνος

Τα δύο αιτήματα προς τον ανακριτή και η “συγγνώμη” που ζήτησε. Τι είπε ο συνήγορος της οικογένειας της αδικοχαμένης Καρολάιν στον ΑΝΤ1.

Τον δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού πήρε ο πιλότος που ομολόγησε πως είναι ο δράστης του εγκλήματος στα Γλυκά Νερά. Μετά από μία επίπονη απολογητική διαδικασία κατά την οποία ο Ανακριτής υπέβαλε δεκάδες ερωτήσεις στον κατηγορούμενο, ο 33χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος με ομόφωνη γνώμη του δικαστικού λειτουργού και του Εισαγγελέα. Αποχωρώντας, είπε στους δημοσιογράφους: «Μια μεγάλη συγγνώμη».

Ο πιλότος προσήλθε στον ανακριτή με δύο αιτήματα. Συγκεκριμένα αιτήθηκε τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στην κάμερα ασφαλείας που βρισκόταν στο ισόγειο του σπιτιού, ώστε να εξακριβωθεί η ακριβής ώρα που αφαιρέθηκε η κάρτα sim. Το αίτημα σχετίζεται με τον ισχυρισμό του κατηγορουμένου ότι δεν είχε σχεδιάσει τη δολοφονία, καθώς σύμφωνα με τη δικογραφία η επέμβαση στην κάμερα έγινε πολύ πριν το έγκλημα. Ο ίδιος αμφισβητεί τα ευρήματα της Αστυνομίας και φαίνεται να υποστηρίζει ότι αφαίρεσε την κάρτα από την κάμερα μετά τον ασφυκτικό θάνατο της γυναίκας του.

Το δεύτερο αίτημα του πιλότου αφορά στην κλήση μαρτύρων από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του ζευγαριού ώστε, όπως φέρεται να υποστηρίζει, να δώσουν την πλήρη εικόνα για τη μεταξύ τους σχέση.

Απολογούμενος ο καθ’ ομολογίαν δράστης, επανέλαβε στον ανακριτή την εκδοχή της έντασης ανάμεσα στους δύο τους που κατέληξε «άθελά του» στον θάνατο της Καρολάιν. Κατά τον κατηγορούμενο, αφού κατάλαβε πως η 20χρονη είναι νεκρή, αποφάσισε να σχεδιάσει τα πάντα ώστε να δηλώσει πως υπήρξαν θύματα ληστείας. Φέρεται επίσης να ζήτησε “συγγνώμη” επειδή κατέστρεψε δύο οικογένειες αλλά και το μέλλον του παιδιού του.

Μητέρα Καρολάιν: έχασα το παιδί μου, μην χάσω και το εγγόνι μου

«Όταν μιλάμε για βρασμώ ψυχικής ορμής μιλάμε για αιφνίδια διέγερση συναισθήματος. Ένας άνθρωπος που κοιμάται πως μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο; Είδατε εσείς έναν άνθρωπο να έχει το παραμικρό είδος ενσυναίσθησης αυτές τις 37 ημέρες ή έναν άνθρωπο με έντονο υποκριτικό ρόλο και σκηνοθεσία, που αποπροσανατόλιζε την οικογένεια και τις έρευνες», είπε στον ΑΝΤ1 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο Θανάσης Χαρμάνης, συνήγορος της οικογένειας της Καρολάιν, που δολοφονήθηκε από τον σύζυγο της στα Γλυκά Νερά.

Ο συνήγορος της οικογένειας της άτυχης 20χρονης μητέρας, είπε ότι προκαλεί δέος η σκηνή στην Αλόννησο, με την μητέρα της Καρολάιν που «αγκάλιαζε τα χέρια που έκοψαν την ζωή της κόρης της», σημειώνοντας ότι οι γονείς της κοπέλας «δεν έχουν απαιτήσεις, θέλουν μόνο να τιμωρηθεί ο δολοφόνος του παιδιού τους».

Σε ό,τι αφορά το μέλλον της κόρης του ζευγαριού, της ενός έτους Λυδίας, ο κ. Χαρμάνης είπε «εδώ δεν υπάρχουν αντιδικίες. Πρέπει να υπάρξει ένα κλίμα συνεργασίας για αυτό το παιδί για να βρεθεί η καλύτερη λύση. Όπως μου εκμυστηρεύθηκε η μητέρα της Καρολάιν, η σχέση της με την μητέρα του δράστη ήταν άριστη και πιστεύω ότι συνεχίζει να είναι».

«Εμείς εκφράσαμε την θέση μας, τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού, μέχρι τα 2-3 έτη της, η Λυδία να μείνει με την μητέρα της Καρολάιν, η οποία μου είπε "έχασα το παιδί μου, να μην χάσω και το εγγόνι μου"», επεσήμανε ο δικηγόρος

