Euro 2020: η Αγγλία θα παραμείνει στο Γουέμπλεϊ, αλλά…

Τα «τρία λιοντάρια» νίκησαν την Τσεχία και θα συνεχίσουν εντός έδρας, αλλά η επόμενη διασταύρωση θα είναι μεγάλο ντέρμπι.

Με το φτωχό 1-0 η Αγγλία επικράτησε της Τσεχίας και κατέκτησε την πρώτη θέση στον όμιλο της, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται μόνο καλά νέα.

Γιατί ναι μεν θα συνεχίσουν να αγωνίζονται στο Γουέμπλεϊ, δηλαδή εντός έδρας, αλλά στις 29 Ιουνίου θα δώσουν τον πρώτο νοκ άουτ αγώνα στη διοργάνωση με έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο.

Συγκεκριμένα θα αντιμετωπίσουν τον δεύτερο του ΣΤ΄ ομίλου, δηλαδή μια εκ των Γαλλία, Γερμανία, Πορτογαλία.

Οι Κροάτες τερμάτισαν δεύτεροι και θα παίξουν στις 28/6 στην Κοπεγχάγη, με τον δεύτερο του Ε΄ ομίλου. Η Τσεχία, με 4 βαθμούς (ισοβαθμία με την Κροατία) κατέλαβε την τρίτη θέση και περιμένει...

