Euro 2020: Η Αγγλία νίκησε την Τσεχία και πήρε την πρωτιά στον όμιλο (βίντεο)

Οι Άγγλοι έκαμψαν την αντίσταση των μαχητικών Τσέχων, αλλά προβλημάτισαν με την απόδοσή τους εν όψει της συνέχειας.

Η Αγγλία ολοκλήρωσε με νίκη τις υποχρεώσεις της στον 4o Όμιλο της τελικής φάσης του Euro 2020, επικρατώντας στο Γουέμπλεϊ της Τσεχίας 1-0, με γκολ του Στέρλινγκ στο 12ο λεπτό, στο πλαίσιο της 3ης και τελευταίας αγωνιστικής.

Οι Άγγλοι με 7 βαθμούς, κατέλαβαν την πρώτη θέση στο γκρουπ και θα παίξουν στις 29 Ιουνίου, στο ίδιο γήπεδο, με τον δεύτερο του ΣΤ΄ ομίλου (Γαλλία, Γερμανία, Πορτογαλία). Οι Κροάτες τερμάτισαν δεύτεροι και θα παίξουν στις 28/6 στην Κοπεγχάγη, με τον δεύτερο του Ε΄ ομίλου. Η Τσεχία, με 4 βαθμούς (ισοβαθμία με την Κροατία) κατέλαβε την τρίτη θέση και περιμένει...

Τα “Τρία Λιοντάρια” ξεκίνησαν πολύ επιθετικά και μόλις στο 2ο λεπτό είχαν δοκάρι, όταν σε εκπληκτική μπαλιά του Κέιν στην πλάτη της τσεχικής άμυνας, ο Στέρλινγκ την έστειλε στο αριστερό δοκάρι.

Στο 10΄ η κεφαλιά του προωθημένου Στόουνς έστειλε την μπάλα άουτ και δύο λεπτά αργότερα η επιμονή των Άγγλων δικαιώθηκε, όταν ο Γκρίλις έκανε ωραία κίνηση και σέντρα, με τον Στέρλινγκ να βρίσκει στόχο αυτή τη φορά, με το κεφάλι μάλιστα (0-1).

Στο 26΄ ο Βάτσλικ κράτησε το σκορ στο 0-1 με εξαιρετική απόκρουση στην προσπάθεια του Κέιν και από το σημείο εκείνο και ύστερα οι Τσέχοι άρχισαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στο παιχνίδι.

Έτσι, στο 28ο λεπτό ένα ωραίο σουτ του Χόλες ανάγκασε σε δύσκολη επέμβαση τον Πίκφορντ, ενώ στο 35΄ η ομάδα του Σίλχαβι είχε τη μεγάλη ευκαιρία για να φέρει τον αγώνα στα ίσα, όταν η μπάλα στρώθηκε στον Σούτσεκ, εκείνος σούταρε μέσα από την περιοχή κι έστειλε την μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Στο δεύτερο ημίχρονο το αγωνιστικό μοτίβο άλλαξε, με τον πολύ καλό ρυθμό του πρώτου μισού να δίνει τη θέση του σε ένα παιχνίδι τακτικής εκ μέρους της αγγλικής ομάδας.

Οι παίκτες του Σάουθγκεϊτ προσπάθησαν και πέτυχαν να πάνε σε διαχείριση με πιο “σφιχτό” παιχνίδι, που τους εξασφάλιζε καλή ανασταλτική λειτουργία, χωρίς να παραλείπουν να επιτεθούν όποτε είχαν τις προϋποθέσεις.

Τούτων δοθέντων, οι Τσέχοι δεν κατάφεραν να απειλήσουν και η μοναδική καλή στιγμή του β΄ ημιχρόνου, έστω κι αν τελικά η φάση θεωρήθηκε ως μη γενόμενη, ήταν το γκολ του Χέντερσον στο 86΄, που ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Τσεχία (Γιάροσλαβ Σίλχαβι): Βάτσλικ, Τσελούστκα, Τσούφαλ, Κάλας, Μπορίλ, Νταρίντα (65΄ Κραλ), Χόλες (84΄ Βύντρα), Μάσοπουστ (65΄ Χλόζεκ), Σούτσεκ, Γιάνκτο (46΄ Σέβτσικ), Σικ (75΄ Πέκχαρτ).

Αγγλία (Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ): Πίκφορντ, Γουόκερ, Στόουνς (79΄ Μινγκς), Μαγκουάιρ, Σο, Ράις (46΄ Χέντερσον), Φίλιπς, Σάκα (84΄ Σάντσο), Γκρίλις (68΄ Μπέλινγχαμ), Στέρλινγκ (67΄ Ράσφορντ), Κέιν.

