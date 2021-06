Κοινωνία

Δολοφονία στη Ζάκυνθο: Παραδόθηκε ο καταζητούμενος εφοπλιστής

Παραδόθηκε στις Αρχές της Ζακύνθου ο εφοπλιστής σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Παραδόθηκε το πρωί της Τετάρτης στις αρχές της Ζακύνθου ο εφοπλιστής σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στην υπόθεση της δολοφονίας της Χριστίνας Κλουτσινιώτη, συζύγου του επιχειρηματία Ντίμη Κορφιάτη στη Ζάκυνθο, τον Ιούνιο του 2020.

Ο εφοπλιστής παρουσιάστηκε στις Αρχές συνοδεία του δικηγόρου του, Αλέξη Κούγια.

Βάσει του εντάλματος, κατηγορείται για απλή συνεργεία σε ανθρωποκτονία, αφού όπως αναφέρεται στη δικογραφία, το σκάφος του εμπλέκεται στη δολοφονία.

Σε ανακοίνωση που είχε εκδώσει ο δικηγόρος του, Αλέξης Κούγιας, είχε τονίσει ότι, είναι «αδιανόητο η αστυνομία να μετατρέπει από μάρτυρα της υποθέσεως κατηγορούμενο τον παγκοσμίου φήμης εφοπλιστή Μ.Λ., ο οποίος δεν γνωρίζει κανέναν άλλον εκ των κατηγορουμένων, εκτός του υπαλλήλου του, και δεν γνωρίζει ούτε καν εξ ακοής τα θύματα, και να αναβαθμίζει σε μάρτυρα, ματαιώνοντας τη δίωξή του, έναν επικίνδυνο κακοποιό, μόνο και μόνο γιατί πρέπει οπωσδήποτε να βρεθούν δράστες σε μια πολύκροτη δολοφονία με ένα εκ των θυμάτων τον αείμνηστο Κορφιάτη να έχει κατά τη διαδρομή της ζωής του πάρα πολλούς και επικίνδυνους εχθρούς».





