Life

Καίτη Φίνου: υπήρξα ανέραστη για περισσότερο από μια δεκαετία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αγαπημένη ηθοποιός έκανε αποκαλύψεις για την προσωπική της ζωή στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η γνωστή ηθοποιός Καίτη Φίνου, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», αποκάλυψε ότι η αλλαγή στην εμφάνιση της οφείλεται στη διατροφή που ξεκίνησε να κάνει εδώ και λίγους μήνες και τη βοήθησε να χάσει περίπου 10 κιλά.

Στάθηκε ιδιαίτερα στα επικριτικά σχόλια που δέχθηκε μετά την ανάρτηση που έκανε στο twitter για την τραγουδίστρια της Μάλτας στην Eurovision, τονίζοντας πως τα όσα είπε παρεξηγήθηκαν.

Μιλώντας για την προσωπική της ζωή, αποκάλυψε ότι έχει ένα σύντροφο στη ζωή της, αλλά είναι μόνο φίλος της πια. Στο παρελθόν η σχέση τους ήταν και ερωτική αλλά καθώς είχα 11 χρόνια διαφορά κι εκείνος είχε ακόμη αρκετά πράγματα μπροστά του, η σχέση τους πήρε πλέον διαφορετική μορφή.

Στην ερώτηση αν δεν της λείπουν κάποια πράγματα από τη ζωή της και αν δεν θέλει κάτι παραπάνω από έναν σύντροφο στο ερωτικό κομμάτι, απάντησε αφοπλιστικά, ότι στο παρελθόν είχε υπάρξει χωρίς ερωτικό σύντροφο για περισσότερο από 10 χρόνια.





Γλυκά Νερά - Δικηγόρος οικογένειας Καρολάιν: θα ζητήσουμε εξολοκλήρου την επιμέλεια του παιδιού