Λοιμωξιολόγοι: Τέλος η μάσκα σε εξωτερικούς χώρους και η απαγόρευση κυκλοφορίας

Αλλάζουν τα μέτρα στην εστίαση, την κυκλοφορία και τις μάσκες. Η εισήγηση των λοιμωξιολόγων.

Την κατάργηση της μάσκας σε εξωτερικούς χώρους και όπου δεν υπάρχει συνωστισμός εισηγούνται οι λοιμωξιολόγοι, μετά τη σημερινή τους συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση που έγινε σήμερα από την Επιτροπή αποφασίστηκε επίσης:

-Άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας

-Να σταματήσουν τα self tests για τους εμβολιασμένους

-Αύξηση στα 10 άτομα ανά τραπέζι στην εστίαση

-Αύξηση στα 300 άτομα στις δεξιώσεις

-120 άτομα ανά 1000τμ2 στις οργανωμένες παραλίες.

Οι σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής λαμβάνονται υπόψη από την Πολιτεία και θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις στις 18:00, κατά την ενημέρωση από τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νίκο Χαρδαλιά.

