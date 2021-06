Life

Γιώργος Καραϊβάζ: ολοκληρώθηκε το κοινωνικό πολυιατρείο στη μνήμη του

Η σύζυγος, ο γιος και ολόκληρη η οικογένεια του αστυνομικού συντάκτη ξεναγήθηκαν στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Οργανισμού "Χαμόγελο του Παιδιού".

Ολοκληρώθηκε το πλήρως εξοπλισμένο και εκσυγχρονισμένο κοινωνικό πολυιατρείο του "Χαμόγελου του Παιδιού" στην Αγία Παρασκευή, το οποίο κατασκευάστηκε στη μνήμη του Γιώργου Καραϊβάζ.

Η σύζυγος, ο γιος και ολόκληρη η οικογένεια του αστυνομικού συντάκτη ξεναγήθηκαν στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που δημιουργήθηκαν από την αγάπη του κόσμου για τον Γιώργο Καραΐβάζ.

"Με τη βοήθεια όλου του κόσμου ο Γιώργος μου θα προστατεύει παιδιά με ανάγκες. Σας ευχαριστώ από καρδιάς όλους, που με την αγάπη σας για το Γιώργο μου κάνατε πράξη αυτό το υπέροχο δημιούργημα. Όλοι μαζί ας συνεχίσουνε με οδηγό την αγάπη για ένα καλύτερο αύριο για τα παιδια μας" έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook η σύζυγός του.

Η συγκεκριμένη είναι μία δράση πραγματικά πολύτιμη για κάθε παιδί και οικογένεια, ειδικότερα για οικογένειες με σοβαρά προβλήματα οικονομικά και κοινωνικά. Μέσα από το Πολυϊατρείο διασφαλίζεται ότι κάθε παιδί έχει την ιατρική φροντίδα, που έχει ανάγκη και δικαιούται.