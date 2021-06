Life

Τζένιφερ Άνιστον: Αποκαλύπτει την αγαπημένη της στιγμή

Η διάσημη ηθοποιός δηλώνει πως είναι ένας ευλογημένος άνθρωπος.

Η Τζένιφερ Άνιστον είναι μία από τις πιο διάσημες, καταξιωμένες και εντυπωσιακές γυναίκες του πλανήτη. Πρωταγωνιστεί στην αμερικανική δραματική τηλεοπτική σειρά «The Morning Show» μαζί με την Ρις Γουίδερσπουν και τον Στιβ Καρέλ, για δεύτερη σεζόν στο τηλεοπτικό δίκτυο Apple TV+.

Αυτό το διάστημα είναι και το κεντρικό πρόσωπο διαφημιστικής καμπάνιας. Όμως μετά από μία πολυάσχολη μέρα η Τζένιφερ Άνιστον εξακολουθεί να αφιερώνει χρόνο για να δει το ηλιοβασίλεμα, αποκαλύπτει σε συνέντευξή της στο People.

«Είναι η αγαπημένη μου στιγμή. Μακάρι να μπορούσαμε να παγώσουμε τον χρόνο σε αυτήν τη μαγική ώρα. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να πούμε».

Αποκαλύπτει ακόμα ότι είναι λάτρης του διαλογισμού.

«Κάνω διαλογισμό κάθε μέρα. Αυτό είναι αρκετό και γράφω». Όταν ρωτήθηκε πώς θα περιέγραφε τη ζωή της αυτή τη στιγμή, η Τζένιφερ αναφέρει: «Ζω σε ένα πραγματικά ήσυχο μέρος. Έχω μια δουλειά που μου αρέσει, έχω ανθρώπους στη ζωή μου που είναι τα πάντα για μένα και έχω δύο όμορφα σκυλιά. Είμαι ένας πολύ τυχερός και ευλογημένος άνθρωπος».

Όσο για την «ευτυχία», η σταρ αναφέρει: «Είναι τόσο απλό. Δεν υπάρχουν σημάδια για αυτό. Υπάρχουν μόνο στιγμές που απλά νιώθεις... Η αυτογνωσία είναι το κλειδί»

Συμπληρώνει ακόμα ότι θα ήθελε ο κόσμος να τη θυμάται για το ότι κάνει τους γύρω της να γελούν: «Έχω καλή καρδιά και είμαι υπέροχη φίλη. Ζω με αγάπη».

