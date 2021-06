Life

Γλυκά Νερά: η Χρυσηίδα Δημουλίδου στο “Πρωινό” - Χαμός με Λιάγκα και Σκορδά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένταση, αντεγκλήσεις και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, με αφορμή αναρτήσεις της για τον συζυγοκτόνο και “δεδομένα” γύρω από το έγκλημα που συγκλονίζει την Ελλάδα.

Σε υψηλούς τόνους και με χαρακτηρισμούς, συχνά προσβλητικούς, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», η συγγραφές Χρυσιήδα Δημουλίδου, με αφορμή τις αντιδράσεις που προκάλεσε ανάρτηση της, σχετικά με την δολοφονία στα Γλυκά Νερά και τον συζυγκτόνο.

Το κείμενο της ανάρτησης της, από πληθώρα χρηστών των social media εξελήφθη ως υποστηρικτικό στον δολοφόνο, μέσω των αναφορών για την σχέση του με την σύζυγο και θύμα του, αλλά και δεδομένα που επικαλείται ότι ισχύουν, λόγου χάρη σχετικώς με την ψυχολογική κατάσταση της 20χρονης μητέρας, που βρήκε φρικτό θάνατο από τον 33χρονο, που «έπαιζε θέατρο» επί 37 ημέρες για να εξαπατήσει την Αστυνομία.

«Αν δεν γνωρίζουν τα ελληνικά, δεν φταίω εγώ», είπε για όλους όσοι αντιδρούν και την μέμφονται, ενώ η συγγραφέας επέμεινε στο «Πρωινό» ότι το έγκλημα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ειδεχθές.

Η ανάρτηση που προκάλεσε αντίδρασεις:

Στην διάρκεια της συνομιλίας της με τον Γιώργο Λιάγκα και την Φαίη Σκορδά, που έγινε σε υψηλούς τόνους, η κ. Δημουλίδου, αναφέρθηκε σε όσα γράφει για την επιλόχειο κατάθλιψη και σε όσα υποστηρίζει ο δολοφόνος, αποδεχόμενη ουσιαστικώς ότι ισχύουν κατά 100% οι ισχυρισμοί του συζυγοκτόνου, λέγοντας χαρακτηριστικά σε κάποια αποστροφή της «ο γυναικοκτόνος δηλώνει ότι έγινε καυγάς. Εμείς πρέπει να ακούμε αμφότερες τις πλευρές, δεν μπορούμε να ακούμε μόνο τον μεν και να μην ακούμε τον δε», δίχως πάντως να απαντά στο σχόλιο της Φαίης Σκορδά ότι αυτό δεν γίνεται, διότι ο ένας «είναι στο χώμα».

Με φράσεις και χαρακτηρισμούς «Πώς τολμάτε; Είστε σοβαρή;», «τηλεοπτικό πανηγυράκι», «σε ποιόν να απαντήσω; Σε μια αγέλη ανόητων;», η Χρυσηίδα Δημουλίδου καταφέρθηκε κατά των παρουσιαστών της εκπομπής που της έθεταν ερωτήσεις επί του κειμένου της και της μετέφεραν αντιδράσεις που υπάρχουν στα social media, ενώ αργότερα ανέφερε ότι, λόγω των αντιδράσεων που υπήρξαν, «αναγκάστηκε να κάνει και νέα ανάρτηση.

Η συγγραφέας είπε στον «αέρα» της εκπομπής ότι δεν υπερασπίζεται, αλλά κατηγορεί τον γυναικοκτόνο, λέγοντας ότι αυτό είχε κάνει και σε ανάρτηση της στις 17 Ιουνίου και ότι κακώς βάλλεται επί ημέρες για κείμενο της που είναι κατά του δολοφόνου, και όχι υπέρ του, όπως υποστηρίζουν πολλοί, αναφερόμενοι στα κείμενα της.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι - Αθηναγόρας: να εξετάζονται οι ψυχολογικές αντοχές των κληρικών

Ινδική μετάλλαξη - Εξαδάκτυλος: άμεσα να εμβολιαστούν όσοι είναι άνω των 55 ετών

ΕΦΚΑ Πειραιά: Κατάληψη για τον κλιματισμό (εικόνες)