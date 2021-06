Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Κατερινόπουλος: Έγινε ταξίδι στην Κρήτη πριν τη δολοφονία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μπάμπης ή η Καρολάιν ταξίδεψε στην Κρήτη. Ο μάρτυρας, η αναπαράσταση που δεν έγινε και το κίνητρο που δεν πείθει.

Ότι ο Μπάμπης ή η Καρολάιν ταξίδεψε στην Κρήτη για να νοικιάσει σπίτι εν μέσω πανδημίας και απαγόρευσης μετάβασης σε άλλη περιφέρεια, ένα μήνα πριν από τη δολοφονία αποκαλύπτει ο Ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. και επίτιμος πρόεδρος των Αξιωματικών της Αστυνομίας, Αθανάσιος Κατερινόπουλος μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

«Είχε όλο το χρονικό περιθώριο για να καλύψει ό,τι μπορούσε να καλύψει για τη δολοφονία της άτυχης γυναίκας», σημείωσε εισαγωγικά ο απόστρατος αστυνομικός και επανέλαβε το αίτημά του για «αναπαράσταση στο χώρο του σπιτιού με την παρουσία του», αφού κάτι τέτοιο «θα έδινε πολλές απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα που ίσως προέκυπταν και επί τόπου».

Αποκαλύπτοντας ένα στοιχείο που θα μπορούσε να δώσει επιπλέον οπτική στις έρευνες για τη δολοφονία της Καρολάιν, είπε πως, ο ίδιος έγινε δέκτης της πληροφορίας ότι, «κάποιος από το ζευγάρι πήγε μαζί με κάποιον άλλον του άλλου φύλου στην Κρήτη για να νοικιάσει ένα σπίτι».

Το εν λόγω ταξίδι έγινε 10 ή 12 Απριλίου, περίοδο που περίοδο που δεν μπορούσε να ταξιδέψει κανείς λόγω καραντίνας.

«Το πρόσωπο που πήγε εκεί ήταν ταραγμένο και τελικά δεν νοικιάστηκε το σπίτι», είπε ο Αθ.Κατερινόπουλος, επικαλούμενος την περιγραφή του ιδιοκτήτη του σπιτιού, ο οποίος αναγνώρισε τον Μπάμπη ή την Καρολάιν, μετά τη δολοφονία.

«Αυτή η πληροφορία που έφτασε σε μένα, μπορεί να έφτασε και στην ΕΛΑΣ. Εκτιμώ ότι όπως την έδωσε σε μένα, την έδωσε και στις Αρχές», συμπλήρωσε χωρίς όμως να αποκαλύψει ποιος από τους δύο βρέθηκε στην Κρήτη. «Το πρόσωπο αυτό έχει πρόσωπο, τηλέφωνο,messenger», ανέφερε για τον ιδιοκτήτη του σπιτιού και σχολίασε πως «η ανάκριση είναι μυστική κι αν έχει πάει, καλώς έκανε και δεν ακούστηκε».

«Το να φτάσει κάποιος εκεί και τόσο μακριά, καταδεικνύει το πρόβλημα στη σχέση», εκτίμησε, τονίζοντας πως «θα πρέπει να εξεταστεί το στοιχείο, αφού δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει».

Ερωτηθείς αν θεωρεί ότι υπάρχει τρίτο πρόσωπο στη δολοφονία, απάντησε πως «κι ένας πρωτοετής δεν θα δεχτεί ότι έγινε εν βρασμώ. Αυτός μπορεί να λέει ό,τι θέλει» και διερωτήθηκε «δεν θα πρέπει να ψαχτούν;».

«Το κίνητρο που εμφανίζει, εγώ δεν το πιστεύω», ξεκαθάρισε, εξηγώντας πως «η υπόθεση έχει φύγει από την Αστυνομία, είναι πια στην ανάκριση».





Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι - Αθηναγόρας: να εξετάζονται οι ψυχολογικές αντοχές των κληρικών

Σκόπελος: Κατάπιε γυαλί την ώρα που έπινε καφέ

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Δεν θέλω να είμαι σκλάβα του πατέρα μου