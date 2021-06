Κοινωνία

Πανελλήνιες 2021 – Μηχανογραφικό: Ξεκινά η διαδικασία υποβολής

Η διαδικασία για την υποβολή των μηχανογραφικών. Η λήξη της προθεσμίας.

Οι διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) έτους 2021 ξεκινούν από σήμερα (Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021) και θα ολοκληρωθούν μέσα στον Ιούλιο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι (ΓΕΛ - ΕΠΑΛ) που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. ή και Π.Μ.Δ. θα μπορούν να απευθύνονται στο λύκειό τους από σήμερα, Παρασκευή 25 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 30 Ιουνίου, για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Στις ίδιες ημερομηνίες μπορούν να απευθύνονται στο λύκειό τους και οι φετινοί τελειόφοιτοι που δεν έχουν υποβάλει αίτηση δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021, προκειμένου να δημιουργήσουν κωδικό ασφαλείας (password) για την υποβολή Π.Μ.Δ.

Γενικές πληροφορίες

Α. Από σήμερα (Παρασκευή 25 Ιουνίου), πρέπει να προσέλθουν στο Λύκειό τους για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) οι παρακάτω υποψήφιοι:

Όσοι έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021, και κατέχουν ή αποκτούν απολυτήριο (οι υποψήφιοι ΓΕΛ) και απολυτήριο και πτυχίο (οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ), προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλουν Μ.Δ. για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και Π.Μ.Δ. για την εισαγωγή τους σε δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος υποβάλει Μ.Δ και Π.Μ.Δ. ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας (password) θα είναι ο ίδιος.

και κατέχουν ή αποκτούν απολυτήριο (οι υποψήφιοι ΓΕΛ) και απολυτήριο και πτυχίο (οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ), προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλουν Μ.Δ. για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και Π.Μ.Δ. για την εισαγωγή τους σε δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος υποβάλει Μ.Δ και Π.Μ.Δ. ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας (password) θα είναι ο ίδιος. Όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2019 ή 2020, διεκδικώντας φέτος το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, προκειμένου να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο. Επισημαίνεται, ότι οι απόφοιτοι που είναι υποψήφιοι για το 10%, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά σε ειδικό μάθημα ή στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ, αλλά συνυπολογίζονται τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση.

Οι τελειόφοιτοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) έτους 2021 που δε συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, αλλά επιθυμούν να υποβάλλουν Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή τους σε δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

Αναφέρεται, ότι οι υποψήφιοι θα υποβάλουν το Μ.Δ. και το Π.Μ.Δ. κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, το οποίο θα ανακοινωθεί αργότερα.

Β. Υπενθυμίζεται, ότι οι υποψήφιοι που είχαν δηλώσει συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις 2021 και παραπέμπονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καταθέτουν μηχανογραφικό μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις, οπότε και θα μπορέσουν να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Γ. Με την ευκαιρία υπενθυμίζεται, επίσης, ότι ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (αγωνίσματα) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) έχει οριστεί το διάστημα από την Πέμπτη 24-6-2021 μέχρι και την Τετάρτη 7-7-2021.