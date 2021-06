Πολιτισμός

Πνευματικά Δικαιώματα - ΟΣΔΕΛ: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Στο νέο ΔΣ μετέχουν για πρώτη φορά εκπρόσωποι των εκδοτών Τύπου και των δημοσιογράφων.

Το νέο 12μελές Διοικητικό Συμβούλιο και το νέο 3μελές Εποπτικό Συμβούλιο του ΟΣΔΕΛ, προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες των προηγούμενων ημερών.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής. Για πρώτη φορά ο Οργανισμός, με στόχο την εκπροσώπηση όλων των συμβασιούχων του στα διοικητικά όργανα, συμπεριέλαβε την επαγγελματική ομάδα των δημοσιογράφων, καθώς και την επαγγελματική ομάδα των εκδοτών έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, μεταξύ των ομάδων των συνεταίρων του Οργανισμού, μαζί με τις ομάδες των συγγραφέων και των εκδοτών, προβλέποντας μία θέση για δημοσιογράφο και μία για εκδότη στο ΔΣ.

Η σύνθεση του νέου ΔΣ, όπως διαμορφώθηκε μετά και την συγκρότηση του σε Σώμα, είναι η εξής:

Πρόεδρος : Αντώνης Χ. Καρατζάς (Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη)

: Αντώνης Χ. Καρατζάς (Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη) Αντιπρόεδρος : Φίλιππος Δ. Δρακονταειδής (συγγραφέας)

: Φίλιππος Δ. Δρακονταειδής (συγγραφέας) Γραμματέας : Κώστας Κατσουλάρης (συγγραφέας)

: Κώστας Κατσουλάρης (συγγραφέας) Ταμίας : Μαριλένα Πανουργιά (Εκδόσεις Ίκαρος)

: Μαριλένα Πανουργιά (Εκδόσεις Ίκαρος) Μέλη: Κώστας Δαρδανός (Εκδόσεις Gutenberg), Γιάννης Κωνστανταρόπουλος (Εκδόσεις Μίνωας), Σωτήρης Μπέσκος (εκδότης ηλεκτρονικού Τύπου) - OpinionPost SA, Ανδρέας Παναγόπουλος (δημοσιογράφος), Γιώργος Πασχαλίδης (Εκδόσεις Broken Ηill Publishers Ltd), Κλαίτη Σωτηριάδου (συγγραφέας-μεταφράστρια), Βάσιας Τσοκόπουλος (συγγραφέας-ιστορικός), Θεόδωρος Φορτσάκης (συγγραφέας-καθηγητής Πανεπιστημίου).

Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία μέλη, έναν δημιουργό, έναν εκδότη και το τρίτο μέλος μπορεί να είναι είτε δημιουργός, είτε εκδότης. Ο ρόλος του Εποπτικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τον έλεγχο των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την τήρηση των διατάξεων του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Η σύνθεση του νέου Εποπτικού Συμβουλίου, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τις αρχαιρεσίες, είναι η εξής:

Εύη Γαλάνη, συγγραφέας - δικηγόρος,

Φαίδων - Γρηγόριος Κυδωνιάτης, Εκδόσεις Ευρασία,

Βασίλης Παπαθεοδώρου, συγγραφέας.

Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) είναι μη κερδοσκοπικός αστικός συνεταιρισμός. Σκοπός του είναι η συλλογική διαχείριση και προστασία των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων των δημιουργών και των εκδοτών έργων του λόγου. Λειτουργεί από το 1997 με άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4481/2017. Εκπροσωπεί περισσότερους από 7.500 συγγραφείς, δημοσιογράφους, μεταφραστές, περισσότερους από 800 εκδότες βιβλίων, περιοδικών, Τύπου και σχεδόν το σύνολο των αλλοδαπών έντυπων έργων, μέσω συμβάσεων αμοιβαιότητας με 31 χώρες. Αποστολή του είναι να διευκολύνει τη νόμιμη πρόσβαση ή/και αναπαραγωγή έντυπων έργων για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών ή για τη χρήση από επιχειρήσεις, να εισπράττει και να αποδίδει τα δικαιώματα στους δικαιούχους, καθώς και να προστατεύει τα έργα τους από τη λογοκλοπή και την πειρατεία. Επιδιώκει τη βελτίωση της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τη συνειδητοποίηση της σημασίας των πνευματικών δικαιωμάτων από την ελληνική κοινωνία. Παράλληλα, υλοποιεί δράσεις πολιτιστικού και κοινωνικού περιεχομένου, μία εκ των οποίων είναι η καταγραφή της εκδοτικής παραγωγής στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της οποίας διατηρεί τη βιβλιογραφική βάση osdelnet.gr. Επίσης εκπροσωπεί την Ελλάδα σε διεθνείς ενώσεις συλλογικής διαχείρισης (IFRRO, PDLN κλπ.).

