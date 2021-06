Μάλτα: “Μπλόκο” στους Βρετανούς τουρίστες

Κόσμος

Η Μάλτα μπήκε στην “πράσινη λίστα” της Βρετανίας, αλλά...

Βρετανούς τουρίστους, με πιστοποιητικό εμβολιασμού, αποφάσισε να δέχεται η Μάλτα, η οποία είναι, πλεον στην "πράσινη λίστα" της Βρετανίας. Όσοι δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι θα μπαίνουν σε καραντίνα, με δικά τους έξοδα, μόλις φθάσουν στη χώρα.

Το νησί της Μεσογείου είναι από τις 14 περιοχές που προστέθηκαν στην Βρετανική "πράσινη" ταξιδιωτική λίστα. Ως εκ τούτου, οι τουρίστες δεν θα τίθενται σε καραντίνα κατά την επιστροφή τους απο τη ΄Μάλτα.

Το πιστοποιητικό εμβολιασμού του βρετανικού συστήματος υγείας παρέχεται μόνο σε όσους έχουν ολοκληρώσει και τις δύο δόσεις του εμβολιαστικού προγράμματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν η εφαρμογή του NHS θα είναι αποδεκτή στη Μάλτα.

Όσοι ταξιδεύουν στο νησί της Μεσογείου από το Ηνωμένο Βασίλειο οφείλουν να επιδεικνύουν αρνητικό τεστ PCR 72 ωρών πριν την επιβίβασή τους στην πτήση. Σε αντίθετη περίπτωση κάθε ταξιδιώτης θα κάνει είτε τεστ στην άφιξη είτε θα μπαίνει σε καραντίνα 14 ημερών.

Ο λόγος για απόφαση των Αρχών της Μάλτας είναι η διασπορά του μεταλλαγμένου στελέχους Δέλτα στη Βρετανία και η ανησυχία για μετάδοσή του σε όλη την Ευρώπη.



