Θεσσαλονίκη: Γυμνή ποδηλατοδρόμια με μάσκες κορονοϊού στα... “επίμαχα” (εικόνες)

Η 14η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία, στην εποχή του κορονοϊού.

Φόρεσαν το... άρωμά τους, πήραν τα ποδήλατά τους και βγήκαν στους στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης για την 14η Διεθνή Γυμνή Ποδηλατοδρομία.

Η φετινή διοργάνωση ξεκίνησε από τα γρασίδια της Φιλοσοφικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Περίπου 100 ποδηλάτες διέσχισαν τους δρόμους της Συμπρωτεύουσας φορώντας ελάχιστα και κάποια πιο τολμηροί εντελώς γυμνοί.

Κατά την ποδηλατοδρομία, στην εποχή του κορονοϊού, συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν την μάσκα για να καλύψουν... επίμαχα σημεία του σώματός τους.

Έγιναν και παράλληλες δράσεις με Bodypainting, ενημερώσεις, δρώμενα και μουσικές αλλά και εναλλακτικά μέσα μετακίνησης χωρίς μηχανές και μπαταρίες, όπως skate-rollers, πατίνια, αμαξίδια, κλπ...

