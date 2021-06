Κόσμος

Μεξικό: φονικές συγκρούσεις μεταξύ διακινητών ναρκωτικών

Τουλάχιστον 18 νεκροί σε μάχες μεταξύ συμμοριών που διεκδικούν τον έλεγχο περιοχών.

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε σύγκρουση μεταξύ φερόμενων ως διακινητών ναρκωτικών σε απομονωμένη περιοχή της πολιτείας Σακατέκας, στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του Μεξικού, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των τοπικών αρχών.

Στην ανταλλαγή πυρών πιστεύεται πως ενεπλάκησαν συμμορίες που διεκδικούν τον έλεγχο τμήματος της Σακατέκας στην περιοχή των συνόρων με τις πολιτείες Χαλίσκο και Ναγιαρίτ, είπε η Ροσίο Αγκιλάρ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας δημόσιας ασφάλειας.

Στην περιοχή δρα ιδίως το Καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο, από τις ισχυρότερες συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα.

Στον τόπο του εγκλήματος οι δυνάμεις επιβολής της τάξης βρήκαν τρία αυτοκίνητα, το ένα από τα οποία είχε πυρποληθεί, διευκρίνισε η κυρία Αγκιλάρ.

Μεξικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε ανταλλαγές πυρών στη Σακατέκας από την Τετάρτη, ημέρα που βρέθηκαν κρεμασμένα τα πτώματα δύο αστυνομικών από γέφυρα της πρωτεύουσας.

Οι αρχές πάντως «μέχρι στιγμής» δεν έχουν εξακριβώσει αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στην υπόθεση αυτή και την αιματηρή σύγκρουση που έγινε χθες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο.

Το Μεξικό συνεχίζει να σαρώνεται από κύμα βίας που αποδίδεται στη δράση συμμοριών που επιδίδονται κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών κι έχει στοιχίσει τη ζωή 300.000 και πλέον ανθρώπων από τον Δεκέμβριο του 2006, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα.

