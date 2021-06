Αθλητικά

Formula 1: Poleman ο Φερστάπεν στην Αυστρία

Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull θα βρεθεί στην πρώτη θέση της εκκίνησης

Τρίτη φετινή pole position για τον Μαξ Φερστάπεν, που έκανε τον ταχύτερο γύρο στα επίσημα δοκιμαστικά για το αυστριακό γκραν πρι της Φόρμουλα Ένα, στη Στίρια στην πίστα του Σπίλμπεργκ.

Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull, ο οποίος προπορεύεται στη βαθμολογία του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος, θα βρεθεί στην πρώτη θέση της εκκίνησης και ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής της Mercedes, Λιούις Χάμιλτον, θα βρεθεί δίπλα του στη γραμμή εκκίνησης του αυριανού αγώνα, καθώς σημείωσε τον δεύτερο χρόνο, ακολουθούμενος από το συμπατριώτη του Λάντο Νόρις της McLaren.

Να σημειωθεί πως ο Φινλανδός της Mercedes, Βαλτέρι Μπότας, είχε το δεύτερο καλύτερο χρόνο, αλλά θα εκκινήσει από την πέμπτη θέση, λόγω ποινής αφαίρεσης τριών θέσεων, που του επιβλήθηκε χθες.

