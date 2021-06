Αθλητικά

Ολυμπιακός: Νικηφόρο το πρώτο φιλικό στην Αυστρία

Ο Πέδρο Μαρτίνς δοκίμασε πολλά σχήματα και έμεινε ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών του στο δεύτερο ημίχρονο.

Πολύ καλή εικόνα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, είχε ο Ολυμπιακός, στο πρώτο φιλικό της καλοκαιρινής προετοιμασίας του, κόντρα στην αυστριακή Βολφσμπέργκερ (5η το περσινό πρωτάθλημα) την οποία νίκησε με 1-0, σε αγώνα που διεξήχθη στο γήπεδο του Βεργκλ.

Οι “ερυθρόλευκοι” - που “έχασαν” στο 26’ τον Φορτούνη με μυϊκό τραυματισμό (θα κάνει εξετάσεις τις επόμενες ώρες για να φανεί η σοβαρότητα του προβλήματος) - είχαν στο βασικό τους σχήμα τον νεοαποκτηθέντα Βραζιλιάνο επιθετικό, Τικίνιο, ο οποίος έπαιξε μαζί με τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί στην κορυφή της επίθεσης στο πρώτο 45λεπτο. Ο Τικίνιο είναι κι εκείνος που δημιούργησε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του Ολυμπιακού στο 42’, όταν η κεφαλιά του - από κόρνερ του Τιάγκο Σίλβα - βρήκε στο δεξί δοκάρι των Αυστριακών.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Πέδρο Μαρτίνς χρησιμοποίησε μία εντελώς διαφορετική ενδεκάδα και είδε προς ικανοποίησή του την απόδοση του Ολυμπιακού να ανεβαίνει κατακόρυφα. Στο 62’ οι πρωταθλητές Ελλάδας έφτασαν στο γκολ με τον Χασάν, ο οποίος πήρε εξαιρετική ασίστ απ’ τον Βαλμπουενά (με το εξωτερικό φάλτσο) και είχε εύκολο έργο για να κάνει από κοντά το 1-0.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να πιέζει χάνοντας άλλες ευκαιρίες με τους Καμαρά (68’), Μασούρα (71’, 73’) και Εμβιλά (84’), με τις περισσότερες φάσεις να ξεκινούν απ’ τα πόδια του Βαλμπουενά που είχε αναλάβει το ρόλο του... μαέστρου απ’ τη στιγμή που μπήκε στο γήπεδο.

Το τελικό σφύριγμα βρήκε τον Ολυμπιακό νικητή με 1-0 και τον Πέδρο Μαρτίνς σίγουρα αρκετά ικανοποιημένο με αυτά που του έδειξαν οι παίκτες του στο πρώτο τεστ του εφετινού καλοκαιριού. Το επόμενο φιλικό του Ολυμπιακού στην Αυστρία, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (19:00) κόντρα στη ρωσική Κράσνονταρ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Βόλφσμπεργκερ: Κόφλερ, Μπάουμγκαρτνερ, Ντιένγκ, Βίτζινγκερ, Λέιντλ, Λέιτσεμπ, Σέρζερ, Βέρνιτζνιγκ, Στράτζνιγκ, Λοσοσβίλι, Ντέντιτς.

Ολυμπιακός: Τζολάκης (31’ Καραργύρης, 61’ Κρίστινσον), Ανδρούτσος (46’ Λαλά), Παπασταθόπουλος (46’ Σεμέδο), Παπαδόπουλος (46’ Μάρκοβιτς), Βρουσάι (46’ Ρέαμπτσιουκ), Πέπε (46’ Καμαρά), Τιάγκο Σίλβα, Φορτούνης (28’ λ.τρ. Αποστολόπουλος, 46’ Εμβιλά), Ραντζέλοβιτς (46’ Βαλμπουενά), Ελ Αραμπί (46’ Μασούρας, 79’ Αλγκασίμ Μπα), Τικίνιο (46’ Χασάν).

