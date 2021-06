Αθλητικά

Euro 2020: Η Δανία συνέτριψε την Ουαλία (βίντεο)

Δια… περιπάτου πήρε την πρόκριση στην προημιτελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Με τον Κάσπερ Ντόλμπεργκ να βάζει “φαρδιά πλατιά” την... υπογραφή του, η Δανία έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκρισή της στους προημιτελικούς του Euro 2020, όπου θ’ αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Ολλανδία και στην Τσεχία.

Η πρώτη συνάντηση με την Ουαλία σε κορυφαίο τουρνουά, ανέδειξε μεγάλους νικητές τους Σκανδιναβούς με 4-0, χάρις σε δύο γκολ του επιθετικού της Νις, Κάσπερ Ντόλμπεργκ (27΄, 48΄), ο οποίος στα 23 του χρόνια απέδειξε ότι είναι ένας γεννημένος σκόρερ, ενώ στα τελευταία λεπτά οι Μέλε (88΄) και Μπρεϊθγουέιτ (90΄+5) έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στην πρόκριση της ομάδας τους.

Μετά τις Γαλλία, Βέλγιο και Αγγλία, η ομάδα του Χιούλμαντ έγινε η 4η που κατάφερε να παραβιάσει περισσότερες από μία φορά την εστία του Γουόρντ στα τελευταία 24 ματς, αρχικά με… δράστη τον νεαρό στράικερ της Νις κι εν συνεχεία με τους Μέλε και Μπρεϊθγουέιτ.

Η επιστροφή του Ντόλμπεργκ στο γήπεδο όπου έζησε μεγάλες στιγμές με τον Άγιαξ (119 συμμετοχές σε 3 χρόνια, με 45 γκολ από το 2016 έως το 2019) συνδυάστηκε με μία μεγαλειώδη εμφάνιση από την πλευρά του. Αρχικά με το πανέμορφο σε εκτέλεση τέρμα στο 27ο λεπτό, όταν βρήκε όσο χώρο χρειαζόταν για να στείλει τη μπάλα στην αριστερή γωνία του Γουόρντ.

Εν συνεχεία, στο 48΄ ο Ντόλμπεργκ εκμεταλλεύτηκε το τραγικό λάθος του Γουίλιαμς κι από κοντά δεν είχε κανένα πρόβλημα να “εκτελέσει” τον γκολκίπερ των “δράκων”.

Οι Δανοί είχαν κι άλλη μεγάλη ευκαιρία στο 86΄ για να φτάσουν στο 3-0, αλλά το πλασέ του Μπρεθγουέιτ σταμάτησε στο δοκάρι και στην επαναφορά της μπάλας το σουτ του Άντερσεν βρήκε σε πόδι αμυντικού της Ουαλίας κι έφυγε κόρνερ.

Δύο λεπτά μετά, όμως, ο Μέλε ανέβασε το δείκτη του σκορ (3-0), για να “γράψει” το 4-0 στις καθυστερήσεις ο Μπρέϊθγουειτ με σουτ κι αφού η φάση ελέγχθηκε από το VAR.

Στην 96η συμμετοχή του με την φανέλα της Εθνικής Ουαλίας, ο Γκάρεθ Μπέιλ, δεν κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του πιο μακριά από την φάση των ομίλων, ενώ από την άλλη ο Σμάιχελ, διαφύλαξε για πρώτη φορά ανέπαφη την εστία του στη διοργάνωση!

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ουαλία (Ρομπ Πέιτζ): Γουόρντ, Ρόμπερτς (40΄ Γουίλιαμς), Ρόντον, Μέϊφαμ, Ντέιβις, Μορέλ, Άλεν, Τζέιμς (78΄ Μπρουκς), Ράμσεϊ, Μπέιλ, Μουρ (78΄ Ρόμπερτς)

Δανία (Κάσπερ Χιούλμαντ): Σμάιχελ, Κρίστενσεν, Κγάερ (77΄ Άντερσεν), Βέστεγκααρντ, Στρίγκερ Λάρσεν (77΄ Μποϊλεσεν), Χόιμπγερκ, Ντιλέινι (60΄ Γένσεν) , Μέλε, Ντάμσγκααρντ (60΄ Νόργκααρντ), Ντόλμπεργκ (69΄ Κορνέλιους), Μπρεϊθγουέιτ.

