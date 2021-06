Κοινωνία

Φωτιά στην Βραυρώνα

Άμεση κινητοποίηση ισχυρής πυροσβεστικής δύναμης

(εικόνα αρχείου)

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση σε λόφο, στην περιοχή Βραυρώνα Αττικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Στην περιοχή έσπευσαν και επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα, 1 πεζοπόρο τμήμα και εθελοντές, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

