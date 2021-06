Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΥΠΑ: Αλλαγή στο χρονικό όριο διάρκειας της βεβαίωσης νόσησης

Μικρότερη η διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού για τους ταξιδιώτες πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού.

Την αλλαγή στο χρονικό όριο διάρκειας της βεβαίωσης νόσησης από COVID-19 που θα ισχύει από τώρα και στο εξής για τις αεροπορικές μετακινήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, ανακοινώνει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Συγκεκριμένα, τροποποιείται μία από τις προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα και των ταξιδιών προς νησιωτικούς προορισμούς ως ακολούθως:

Οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα και από την ηπειρωτική χώρα προς νησιωτικούς προορισμούς θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό/βεβαίωση νόσησης που εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν.

Οι προηγούμενες αεροπορικές οδηγίες προέβλεπαν ότι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα πρέπει να φέρουν βεβαίωση νόσησης ισχύος 2 έως 9 μηνών από την αναγραφόμενη σε αυτό ημερομηνία νόσησης που έχει εκδοθεί με την παρέλευση 30 ημερών από τον πρώτο θετικό έλεγχο από δημόσια Αρχή, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

