Πρότυπα Σχολεία: Σήμερα οι εξετάσεις εισαγωγής

Εάν για οποιοδήποτε λόγο οι υποψήφιοι δε συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη δοκιμασία δεξιοτήτων, δεν προβλέπεται επαναληπτική δοκιμασία.

Διεξάγονται σήμερα οι εξετάσεις για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια και τα μη συνδεδεμένα Πρότυπα Λύκεια της χώρας.

Κατά την προσέλευσή τους στο εξεταστικό κέντρο όλες και όλοι οι υποψήφιοι, το εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους το ηλεκτρονικό αποδεικτικό ή χειρόγραφη βεβαίωση, στα οποία καταγράφεται το αρνητικό αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου (self-test, PCR ή rapid test) και τα οποία θα επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στο εξεταστικό κέντρο.

Στη διάρκεια της εξέτασης θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα προστασίας, όπως η τήρηση αποστάσεων και η υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας από όλους και όλες εντός των εξεταστικών κέντρων.

