Οικονομία

Στουρνάρας για Ταμείο Ανάκαμψης: μεγάλη ευκαιρία για την ελληνική οικονομία

Για πρώτη φορά είμαστε τόσο αισιόδοξοι είπε, παρουσία του κ. Τασούλα, ο κ. Στουρνάρας αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Τη σημασία της επιτάχυνσης του εμβολιασμού των πολιτών για τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος επισήμανε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Ιωάννης Στουρνάρας, μιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, μετά την παράδοση της ενδιάμεσης έκθεσης της κεντρικής τράπεζας (2020-21) στον Πρόεδρο της Βουλής Κ. Τασούλα.

Για πρώτη φορά είμαστε τόσο αισιόδοξοι είπε, παρουσία του κ. Τασούλα, ο κ. Στουρνάρας αναφερόμενος στη "μεγάλη ευκαιρία" που αποτελεί για την ελληνική οικονομία το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο, όπως είπε, θα φέρει στα επόμενα 6-7 χρόνια, 75 δισεκατομμύρια ευρώ. Αφού σημείωσε ότι πρέπει να μάθουμε από τα λάθη του παρελθόντος είπε ότι (με τη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης) "δεν θεωρώ ανέφικτο" να έχουμε μια δεκαετία με μέσο όρο ανάπτυξης 3,5%.

Αναφερόμενος στην πρόβλεψη της ΤτΕ περί ΑΕΠ για το 2021 είπε ότι διατηρείται αμετάβλητη στο +4,2%, και ότι αναθεωρήθηκε στο θετικότερο η πρόβλεψη για το 2022, στο +5,3%.

Ζυγίσαμε τα αρνητικά και τα θετικά του 2020, και από το ζύγι προκύπτει ότι εάν είναι να αλλάξει (η φετινή πρόβλεψη) θα είναι οριακά προς το καλύτερο, παρά τις μεταλλάξεις του κορονοϊού, πρόσθεσε ο κ. Στουρνάρας. Υπάρχει αβεβαιότητα, αλλά πολύ λιγότερο φέτος είπε ο κ. Στουρνάρας, απαντώντας σε ερώτηση για τον κίνδυνο από τις μεταλλάξεις του κορωνοϊού, τονίζοντας μάλιστα την ανάγκη επιτάχυνσης του εμβολιασμού των πολιτών.