“Εξοικονομώ - Αυτονομώ”: Έγκριση χιλιάδων αιτήσεων

Εγκρίθηκαν χιλιάδες αιτήσεις για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών.

Την υπαγωγή 7.016 αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» ενέκρινε η Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου «Εξοικονομώ» που συνεδρίασε, υπό την προεδρία της γγ Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρας Σδούκου.

Με την απόφαση μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών με άμεσα οικονομικά και λειτουργικά οφέλη για τους πολίτες, που θα συμβάλλουν συγχρόνως στην τόνωση της αγοράς και των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, όπως αναφέρει το ΥΠΕΝ.

Ο προϋπολογισμός των 7.016 αιτήσεων που εγκρίθηκαν είναι 180,56 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και λοιπές δαπάνες απαραίτητες για την υλοποίηση των έργων. Ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων που έχουν ενταχθεί, μετά και την παραπάνω απόφαση, ανέρχεται σε 33.288 σε σύνολο 39.272 αιτήσεων υπαγωγής, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,7% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του προγράμματος.

Επιπλέον, η Επενδυτική Επιτροπή εξέτασε και ολοκλήρωσε εκκρεμότητες από τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ».

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνει, επίσης, τους ενδιαφερόμενους πολίτες, μηχανικούς και συμβούλους έργων ότι από την Πέμπτη 1/7/2021 και ώρα 10:00 ενεργοποιείται η ανάρτηση του Β' ΠΕΑ και της αίτησης ολοκλήρωσης στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ».

Σημειώνεται, τέλος, ότι υλοποιήθηκε και χρησιμοποιείται νέο check list στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος. Η διαδικασία ελέγχου πληρότητας απλοποιείται και επιταχύνεται μέσω της check list, διευκολύνοντας τους ωφελούμενους πολίτες, μηχανικούς και συμβούλους έργων.

