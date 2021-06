Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας - Βιασμός εγκύου: Στη φυλακή δύο κατηγορούμενοι

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους. Γιατί αφέθηκε ελεύθερος ο τρίτος κατηγορούμενος.

Στη φυλακή οδηγήθηκαν δύο από τους τρεις νεαρούς που κατηγορούνται για τον ομαδικό βιασμό 25χρονης εγκύου την περασμένη Τρίτη στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Οι τρεις κατηγορούμενοι στις απολογίες τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες υποστήριξαν ότι η νερή γυναίκα ουδέποτε βρέθηκε στο διαμέρισμά τους και ζήτησαν να γίνει εξέταση γενετικού υλικού.

Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν προφυλακιστέους τους δύο, ενώ για τον τρίτο αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερος με τον όρο να εμφανίζεται τρεις φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα.

Η κοπέλα έχει καταγγείλει πως ένας ακόμα άνδρας την είχε βιάσει νωρίτερα την ίδια μέρα στην περιοχή της Ομόνοιας, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος.

