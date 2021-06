Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Θεοδώρου: η Αλόννησος θα αγκαλιάσει τη μικρή Λυδία (βίντεο)

Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλοννήσου και φίλη της μητέρας της Καρολάιν ζήτησε να μη γίνει το παιδί αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Η Εισαγγελία Ανηλίκων σταθμίζοντας όλες τις παραμέτρους και με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού, την προστασία του και την ομαλή ανάπτυξή του, έκανε δεκτή την αίτηση της μητέρας της Καρολάιν για αποκλειστική επιμέλεια της μικρής Λυδίας, η οποία, σύμφωνα με τις εκθέσεις της κοινωνικής λειτουργού, «παρόλο που είναι νεογνό μπορεί να αποθηκεύσει σκηνές βίας».

Η Χαρίκλεια Θεοδώρου, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλοννήσου και φίλη της μητέρας της Καρολάιν, μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" τονίζοντας ότι με ανακούφιση άκουσαν όλοι στο νησί την απόφαση της Εισαγγελίας.

"Αρχίζει ένας Γολγοθάς, αλλά η Αλόννησος θα αγκαλιάσει τη μικρή Λυδία. Ωστόσο, ο ρόλος μας πρέπει να είναι διακριτικός, καθώς έχει χάσει και τους δυο γονείς. Το παιδί θα πρέπει να ξαναγεννηθεί και να "υιοθετηθεί" από ένα νέο περιβάλλον" σημείωσε.

Τέλος, ζήτησε να σεβαστούν όλοι το παιδί, καθώς όπως είπε δεν είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης, ούτε πρέπει να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης.

