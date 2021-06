Life

Game of Chefs: οι κριτές του διαγωνισμού του ΑΝΤ1 αποκαλύπτονται (βίντεο)

Τρεις καταξιωμένοι σεφ κάθονται στη θέση του κριτή και δοκιμάζουν στα… τυφλά! Γνωρίστε τους μέσα από την εκπομπή "Το Πρωινό".

Ο πιο ανατρεπτικός διαγωνισμός μαγειρικής έρχεται στον ΑΝΤ1 για να αναδείξει τον νικητή που θα κερδίσει τον τίτλο του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και 50.000 ευρώ!

Τρεις ομάδες διαγωνίζονται για την κυριαρχία τους στην κουζίνα. Τρεις διαφορετικές γαστρονομικές φιλοσοφίες διεκδικούν τη νίκη. Είναι η ώρα του «Game Of Chefs»!

Τρεις καταξιωμένοι σεφ κάθονται στη θέση του κριτή και δοκιμάζουν στα… τυφλά! Πρόκειται για τον Άγγελο Λάντο, τον Άνταμ Κοντοβά και τον Βασίλη Μουρατίδη, οι οποίοι υπέγραψαν χθες και σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής "Το Πρωινό" υπήρξε αμέσως χημεία μεταξύ τους!

“Δεν ξέρουμε τα πρόσωπα, αλλά αυτό που φτιάχνουν, Και όταν βλέπεις τα πρόσωπα αλλάζεις άποψη”, τόνισε ο Άγγελος Λάντος.

“Αυτή η επαφή με τα παιδιά, με τους διαγωνιζόμενους, που έχουν να σου πουν μια ιστορία, σε εξιτάρει, σου δημιουργεί περισσότερα συναισθήματα να δεις κάτι παραπάνω από τη μαγειρική”, είπε ο Βασίλης Μουρατίδης.

“Είχα καιρό να δω κάτι με τόσες πολλές εναλλαγές μεταξύ των παικτών και των κριτών οπότε πιστεύω θα είναι κάτι πολύ αναπάντεχο” σχολίασε από πλευράς του ο Άνταμ Κοντοβάς.

