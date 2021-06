Αθλητικά

Στα... προνόμια των εμβολιασμένων η επιστροφή στα γήπεδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε και πώς ανοίγουν τα γήπεδα. Τι ισχύει για τους ανήλικους. "Πόρτα" για όσους δεν έχουν πλήρως εμβολιαστεί.

Τις διευκολύνσεις που παραχωρεί η κυβέρνηση στους πλήρως εμβολιασμένους ανακοίνωσαν οι Υπουργοί Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης και Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως ανακοινώθηκε από τους αρμόδιους υπουργούς, οι χώροι διασκέδασης χωρίζονται σε αμιγείς και μεικτούς.

Παράλληλα, όσον αφορά στα γήπεδα (ανοικτά και κλειστά) θα έχουν πρόσβαση (με μάσκα) σε ποσοστό 85% μόνο οι εμβολιασμένοι και οι νοσήσαντες.

Εν ολίγοις, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε ανεμβολίαστους πολίτες, ενώ οι ανήλικοι θα προσέρχονται με δήλωση αρνητικού αποτελέσματος self test από τους γονείς τους.

Γλυκά Νερά - πατέρας Καρολάιν: θα του τίναζα τα μυαλά στον αέρα αν ήξερα...