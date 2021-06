Πολιτική

Γεωργιάδης για προνόμια σε εμβολιασμένους: θα έχουν μεγαλύτερα περιθώρια κινητικότητας (βίντεο)

Πως θα γίνεται ο έλεγχος στα καταστήματα που θα δέχονται αποκλειστικά πελάτες που έχουν εμβολιαστεί και τι θα γίνεται με τους ανηλίκους.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ανακοίνωσε ότι τα προνόμια για τους εμβολιασμένους θα ανακοινωθούν σήμερα στις 12:30 και η κεντρική ιδέα θα είναι ότι όσοι έχουν εμβολιαστεί θα έχουν μεγαλύτερα περιθώρια κινητικότητας.

Σε ότι αφορά την κουβέντα που γίνεται για τα καταστήματα εστίασης σε σχέση με αυτό, είπε ότι τα καταστήματα θα χωριστούν σε δυο κατηγορίες. Σε αυτά που θα δέχονται αποκλειστικά μόνο όσους έχουν εμβολιαστεί και σε αυτά που θα δέχονται όλους τους πελάτες.

Τα καταστήματα που θα δέχονται μόνο εμβολιασμένους θα έχουν μια ειδική σήμανση και θα έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενούν περισσότερους πελάτες. Ο έλεγχος για το αν κάποιος πελάτης είναι εμβολιασμένος, θα γίνεται μέσω κινητού με ευθύνη του καταστήματος, ενώ για τους ανήλικους θα ανακοινωθεί μια ειδική διαδικασία.

Σχολιάζοντας το οικονομικό κίνητρο που ανακοινώθηκε χθες για τους νέους 18-25 ετών που θα εμβολιαστούν, ο κ. Γεωργιάδης είπε πως αυτό είναι κάτι που εφαρμόζεται ήδη σε πολλές χώρες με κάποιες παραλλαγές και στην Ελλάδα η κυβέρνηση αποφάσισε να γίνει για τους νέους οι οποίοι έλαβαν την μικρότερη ενίσχυση από όλους όσους επλήγησαν την περίοδο της πανδημίας.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι όπως φαίνεται με τα σημερινά δεδομένα, σύντομα θα φτάσουμε στο 60% σε ότι αφορά το ποσοστό εμβολιασμού, αλλά δύσκολα θα ανέβουμε παραπάνω και για το λόγο αυτό θα πρέπει να βρούμε τρόπους να ανεβάσουμε το ποσοστό για να φτάσουμε στο πολυπόθητο τείχος ανοσίας.

Τέλος και σχολιάζοντας τα σενάρια που λένε ότι το οικονομικό κίνητρο στους νέους δείχνει… εκλογές στο άμεσο μάλλον, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση η ΝΔ έχει προβάδισμα μεγαλύτερα του 17% από τον ΣΥΡΙΖΑ, το μεγαλύτερο που είχε ποτέ οποιαδήποτε κυβέρνηση της μεταπολίτευσης στο μέσον της θητείας της και αυτό είναι απάντηση σε τέτοιου είδους σενάρια.

