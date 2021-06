Πολιτική

Γεωργιάδης για προνόμια εμβολιασμένων: τη Δευτέρα ανακοινώσεις για τους κλειστούς χώρους

Το κίνημα του αντιεμβολιασμού δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ανακοινώσεις για τους κλειστούς χώρους, θα γίνουν τη Δευτέρα, καθώς οι εμβολιασμένοι θα μπορούν να κινούνται πιο ελεύθερα σε περισσότερους χώρους ιδιαίτερα το χειμώνα, όπως είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο MEGA ενώ πρόσθεσε ότι την εβδομάδα που έρχεται θα γίνουν οι περισσότερες πληρωμές για τους επαγγελματίες της εστίασης που εντάχθηκαν στο σχετικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

Όπως είπε, «Αυτή την εβδομάδα θα πληρωθούν τουλάχιστον 10.000 επαγγελματίες της εστίασης» και πρόσθεσε ότι πρόκειται για την ταχύτερη εκκαθάριση ΕΣΠΑ στην ιστορία του ελληνικού κράτους.

«Η αίτηση έγινε 14/5, έχουν ήδη γίνει οι πρώτες πληρωμές και το μεγαλύτερο κομμάτι πληρωμών έρχεται», σημείωσε ο υπουργός ενώ αναφορικά στα γυμναστήρια, ανέφερε, «Δυο εβδομάδες μετά την εστίαση ακολουθούν τα γυμναστήρια, οπότε και η πληρωμή θα γίνει 2 εβδομάδες μετά».

Επιπλέον όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, «Θα δώσουμε μια έκτακτη επιχορήγηση μόνο στις σχολές χορού που ήταν κλειστές».

Ιστορική στιγμή για το Ελληνικό

Η επένδυση του Ελληνικού, όπως ανέφερε ο υπουργός, μπήκε σε τροχιά υλοποίησης από χθες, μετά από 7 χρόνια αναμονής και σχεδόν 20 χρόνια από την ημέρα που το παλιό αεροδρόμιο της Αθήνας έριξε αυλαία.

Το πιο εμβληματικό πρότζεκτ του ΤΑΙΠΕΔ πέρασε σε νέα εποχή και η τεράστια επένδυση συνολικού ύψους 7 δισ. ευρώ ξεκινά.

«Αυτός ο χώρος ανήκει στην Lamda Development. Κάποιες εργασίες θα γίνουν μέσα στον Ιούνιο και μέσα στον Ιούλιο θα γίνει και ο πρώτος διαγωνισμός», ανέφερε ο υπουργός κι έκανε λόγο για μεγάλου μεγέθους έργο που «θα αλλάξει όλη την Αττική, και θα βρει σύντομα μιμητές και για άλλα μέρη της Αθήνας».

«Θα δώσει 75.000 νέες εργασίες, θα δώσει στους κατοίκους της Αττικής παραλία 1,5 χιλιομέτρου με ελεύθερη είσοδο. Θα φτιαχτούν 4 ξενοδοχεία, 2 πάνω στη θάλασσα, πάρκο. Το 2025 θα έχουμε το μεγαλύτερο κομμάτι του έργου έτοιμο. Το μόνο που σκέφτονται όλοι είναι πως έμεινε από το 2000 αναξιοποίητο. Το στοίχημα επετεύχθη», υπογράμμισε.

«Το Ελληνικό πρέπει να ενώνει. Ο διχασμός που υπήρχε στο ΣΥΡΙΖΑ δεν του επέτρεψε να το ολοκληρώσουν. Προχθές ο κ. Αθανασίου έκανε μια ενημέρωση για το έργο αυτό και με ονομάτισε "υπουργό Διαστημικής Ταχύτητας". Όταν ο επενδυτής λέει ότι πήγαμε εξαιρετική γρήγορα"», ανέφερε απαντώντας στην αξιωματική αντιπολίτευση και την κριτική που άσκησε.

Η πορεία του εμβολιασμού και τα προνόμια των εμβολιασμένων

«Επικρίνομαι όταν λέω κάτι πρώτος και τελικά εφαρμόζεται. Δεν υπάρχει ζήτημα προνομίων. Υπάρχει ζήτημα λογικής. Όταν αποφασίζεις να μην εμβολιάζεσαι κινδυνεύεις περισσότερο. Εφόσον εσύ έχεις αποφασίσει να μην εμβολιάζεσαι οφείλουμε να έχουμε μέτρα που θα σε προστατεύουν από την επιλογή σου. Δεν είναι ζήτημα προνομίων.

Θα υπάρξουν τη Δευτέρα σχετικές ανακοινώσεις για κλειστούς χώρους. Ο εμβολιασμένος θα μπορεί να κινείται πιο ελεύθερα σε περισσότερους χώρους ιδιαίτερα το χειμώνα. Δεν θα υποχρεώσουμε κανέναν επιχειρηματία. Όταν όμως στο κλειστό χώρο θα μπαίνουν οι εμβολιασμένοι, οι επιχειρηματίες θα κινηθούν προς το συμφέρον τους. Αν στο εστιατόριο βρεθεί κρούσμα θα πρέπει να κλείσει. Δεν είναι ζήτημα διάκρισης. Ανάλογα με την επιλογή μας θα έχουμε συνέπειες», ανέφερε.

«Αν ο ρυθμός διατηρηθεί όλο το καλοκαίρι θα πάμε καλά. Αν τα 4.300.000 γίνει 7 εκατομμύρια θα έχουμε φτάσει στο επίπεδο που θέλουμε. Δεν ξέρουμε όμως αν αυτός ο ρυθμός θα κρατηθεί. Το κίνημα του αντιεμβολιασμού δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο», πρόσθεσε.