Life

Γιαννόπουλος στο “Πρωινό”: θα τραγουδήσω σε πανηγύρια στο χωριό μου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καλλιτέχνης μίλησε για τις δουλειές του, τον έρωτα και τα…πανηγύρια.

Για την ασχολία του με το You Tube μίλησε ο Γιώργος Γιαννόπουλος στην εκπομπή «Το Πρωινό», αναφέροντας ότι, παίρνει χαρά «από τον κόσμο, τους γονείς μου».

Ο καλλιτέχνης είπε ότι δε βλέπει ριάλιτι και απάντησε θετικά όταν ρωτήθηκε για ακραίες εκδηλώσεις θαυμασμού.

«Έχω πάει σε εισαγγελέα, ήταν άρρωστη, με παρακολουθούσε», είπε για μία του θαυμάστρια.

Ερωτηθείς αν θα παντρευτεί μέσα στο 2021, απάντησε πως με τη γιατρό σύντροφό του, περνάνε πολύ καλά και συζητάνε τα πάντα.

Τέλος, όταν ρωτήθηκε πού θα τραγουδήσει πάλι, απάντησε «σε δυο – τρία πανηγύρια στο χωριό μου», σημειώνοντας ότι, είναι «ειδικό ταλέντο».





Κάλυμνος: Εξιχνιάστηκε δολοφονία 26χρονου με νοθευμένη ηρωίνη

Γλυκά Νερά - δικηγόρος οικογένειας Καρολάιν: το παιδάκι πήγε στα σωστά χέρια (βίντεο)

Σκαρμούτσος για αμιγείς και μεικτούς χώρους: η εστίαση αναλαμβάνει ξανά βαριές ευθύνες