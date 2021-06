Κόσμος

Πάπας Φραγκίσκος και “Spider-man” συναντήθηκαν στο Βατικανό

O Πάπας Φραγκίσκος είναι συνήθως ο πρωταγωνιστής στις συγκεντρώσεις στο Βατικανό, όμως ο Spider-Man, πιο συγκεκριμένα, ένας Ιταλός που ντύνεται όπως ο φανταστικός χαρακτήρας των βιβλίων κόμικ και ταινιών ήταν εκείνος που προσέλκυσε τα βλέμματα του κοινού κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης εβδομαδιαίας ακρόασης στην Αγία Έδρα.

Ο Ματέο Βιλαρντίτα 28 ετών, φορά τη στολή του υπερήρωα για να ενθαρρύνει τα παιδιά που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, όπως εκείνα στο παιδιατρικό νοσοκομείο του Βατικανού που επισκέφτηκε στις 23 Ιουνίου.

Φορώντας τη στολή του Spiderman, παρά το κύμα καύσωνα στη Ρώμη, ο Ματέο Βιλαρντίτα είπε ότι ζήτησε από τον Πάπα Φραγκίσκο να προσευχηθεί για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Σε δηλώσεις του στο AP TV ανέφερε ότι έδωσε στον Προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας μια εφεδρική μάσκα, «συμβολικά για να του εξηγήσει ότι μέσα από αυτά τα μάτια βλέπει καθημερινά πόνο από άρρωστα παιδιά στα νοσοκομεία».

«Ήταν πολύ συναρπαστικό γιατί ο Πάπας Φραγκίσκος κατάλαβε αμέσως την αποστολή μου» ανέφερε.

Ο Ματέο Βιλαρντίτα έβγαλε selfie με νέους που ήταν στην ακρόαση.

Το Βατικανό χαρακτήρισε τον Βιλαρντίτα ως «πραγματικά καλό σούπερ ήρωα» και ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του πολύμηνου lockdown στην Ιταλία λόγω της πανδημίας πραγματοποίησε περισσότερες από 1.400 βιντεοκλήσεις, καθώς δεν ήταν σε θέση να επισκεφτεί αυτοπροσώπως, για να βοηθήσει τα παιδιά να χαμογελάσουν.

