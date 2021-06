Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Σε ποιες περιοχές και πόσοι φορείς του φονικού ιού, εντοπίστηκαν το προηγούμενο 24ωρο. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Διψήφιος ήταν και την Τετάρτη ο αριθμός των θανάτων ασθενών που υπέκυψαν σε επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα, ενώ ο αριθμός των διασωληνωμένων ανά την επικράτεια έσπασε ακόμη ένα «ψυχολογικό φράγμα», καθώς μειώνεται κλιμακωτά.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Τετάρτη 633 νέα κρούσματα κορονοϊού.Από το σύνολο των 633 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 16 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 1 εντοπίστηκε κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων, στην Αττική εντοπίστηκαν 315 νέα κρούσματα, στη Θεσσαλονίκη 31, στο Ρέθυμνο 22 νεες μολύνσεις και στο Ηράκλειο 20 νέα κρούσματα.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

