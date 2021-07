Πολιτική

Βορίδης για Δημόσιο: Αξιολόγηση και μπόνους παραγωγικότητας

Τι είπε ο Υπουργός Εσωτερικών για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, βάσει των δεξιοτήτων τους. Τι ανέφερε για τον εμβολιασμό, την πανδημία και τα προνόμια.

«Από τη στιγμή που το εμβόλιο είναι διαθέσιμο στον καθένα, δε γίνεται να υπάρξει γενικό περιοριστικό μέτρο. Πρέπει να ξέρει ο καθένας ότι φέρει την ατομική του ευθύνη», τόνισε ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, όταν ερωτήθηκε σχετικά από τη δημοσιογράφο του Star Κεντρικής Ελλάδας, Λένα Παρασκευά. Πρόσθεσε δε ότι «θα τελειώσουμε με την πανδημία, αν οικοδομήσουμε το τείχος ανοσίας», τονίζοντας την ανάγκη να εμβολιαστούν όλοι.

Η παρέμβαση του κ. Βορίδη έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης «Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση», που διεξήχθη στους Δελφούς, στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ, απαντώντας στο ερώτημα «Πώς μπορούμε να φτιάξουμε μία ανεξάρτητη, αποτελεσματική και λειτουργική δημόσια διοίκηση που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και θα προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις».

Ο Υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι «το Δημόσιο είναι ένα μεγάλο καράβι και τα μεγάλα καράβια για να στρίψουν θέλουν επιμονή και χρόνο» και έκανε εκτενή αναφορά στις μεγάλες τομές που γίνονται το τελευταίο διάστημα στη χώρα γι’ αυτό το σκοπό.

Αναφέρθηκε στον καινούργιο νόμο για το ΑΣΕΠ που έχει ως στόχο «να εξορθολογήσει τη διαδικασία προσλήψεων», καθώς όπως τόνισε «όταν ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση, η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά και από τα τέσσερα χρόνια που απαιτούνται τώρα, η διαδικασία θα μειωθεί στα τρία».

Ο κ. Βορίδης τόνισε ότι η Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει τη διαδικασία ελέγχου, καθώς είναι από τα καλύτερα μέσα αντιμετώπισης της διαφθοράς και αναφέρθηκε επίσης και στη θεσμοθέτηση της τηλεργασίας, καθώς όπως εξήγησε «στην επόμενη δεκαετία, το 80% των θέσεων εργασίας δε θα υπάρχουν και θα αντικατασταθούν με άλλες και θα πρέπει το Ελληνικό δημόσιο να είναι έτοιμο γι’ αυτό. Πρέπει όχι μόνο να ανταποκρινόμαστε στις κρίσεις, αλλά να τις προβλέπουμε και να δρούμε εκ των προτέρων», ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος έκανε και εκτενή αναφορά στο θέμα της αξιολόγησης του προσωπικού, εξηγώντας ότι «χρειαζόμαστε άλλη κουλτούρα αξιολόγησης του προσωπικού μας. Πρέπει να γίνουμε ως Δημόσιο, ως εργοδότης, ελκυστικοί στο ταλέντο – να συνδέσουμε τις δεξιότητες με τις θέσεις εργασίας. Μέχρι τώρα κανείς δεν μπορούσε να έχει κάτι παραπάνω από τον άλλον, ούτε μία ηθική επιβράβευση και αυτό τώρα αλλάζει».

Μίλησε για την εισαγωγή μπόνους παραγωγικότητας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα μεγάλο έργο. «Όποιος πετυχαίνει το στόχο του έχει ένα μπόνους που είναι στα χέρια του διευθυντή να το διαχειριστεί – και φυσικά υπάρχει αξιολόγηση και για τα ανώτερα στελέχη». Μίλησε για τα νέα περιγράμματα θέσεων και για τις αλλαγές στο «προσοντολόγιο» – το οποίο θα είναι συνδεδεμένο με την ανάγκη των θέσεων, ποιος προσλαμβάνεται για να κάνει τι, τι είδους ειδικότητα, και ποια ανάγκη έρχεται να καλύψει.

«Έτσι θα μπορούμε να αναζητήσουμε τον κατάλληλο υπάλληλο, για τη σωστή θέση. Αανατρέπουμε μία εξισωτική λογική πολλών ετών στον δημόσιο τομέα», τόνισε ο Μάκης Βορίδης

Ερωτηθείς για το προσωπικό του στοίχημα, απάντησε: «Θέλω να δω τη χώρα να ανεβαίνει στην κατάταξη της διαφθοράς – είναι χαμηλά και αυτό μας εμποδίζει να προσελκύσουμε επενδύσεις – και θέλω να δω τη χώρα να ανεβαίνει στην κατάσταση της ικανοποίηση των πολιτών από τη δημόσια διοίκηση».

Τέλος, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο εκλογών, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει θέσει το θέμα και θα «πρέπει να προσέχουν στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί καμιά φορά ικανοποιούνται τα αιτήματα». Ωστόσο, απάντησε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λόγος να γίνουν εκλογές, η Κυβέρνηση έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο να υλοποιήσει. «Στα χρόνια που παρακολουθώ την πολιτική, δεν έχω ξαναδεί κυβέρνηση να έχει 13 με 17 μονάδες διαφορά με την αξιωματική αντιπολίτευση – και μάλιστα σε πολύ δύσκολες συνθήκες», κατέληξε ο Υπουργός Εσωτερικών.

